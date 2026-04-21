Названы самые популярные артисты среди российских слушателей
20 апреля отметил свой день рождения рэпер Баста, и к этому событию онлайн‑кинотеатр «Кино» и сервис «Кино‑музыка» составили топ самых популярных артистов среди россиян. В тройку лидеров вошли Баста, Zivert и Anna Asti.
Согласно аналитическим данным, интерес к артисту у поклонников вызывает не только его музыка, но и творческий путь. Пользователи часто выбирают фильмы, рассказывающие личные истории исполнителей. Среди самых популярных документальных проектов — «Anna Asti. Путь феникса», «Zivert. Do for love» и «Баста. С самых низов». В топ‑5 также вошли фильмы «Арбенина» и «Anna Asti. Царица».
Исследования проводились с 1 января по 31 марта 2026 года. По их результатам, у Anna Asti самыми популярными треками являются: «Топит», «Царица» и «По барам». В топ‑3 у Zivert — «Банк», «Life» и «Зелёные волны». У Басты слушатели чаще всего выбирают «Моя игра», «Поезда», «Сансара» и «Выпускной (Медлячок)».
Также слушатели часто отдают предпочения творчеству Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Среди любимых композиций поклонников — «Сансара», «Обстоятельства», «31‑я весна» и «Катастрофически».
