«Это невозможно сравнить»: Ева Власова расплакалась на концерте
Ева Власова призналась, что не может сдерживать эмоции во время своих выступлений. По её словам, самый трогательный момент — когда зрители поют её песни вместе с ней. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка подчеркнула, что для неё особенно важно, что эти композиции она пишет сама, проживая каждую строчку. Именно поэтому, когда тысячи людей подпевают её текстам, это вызывает у неё сильные чувства, которые нередко заканчиваются слезами прямо на сцене.
Кроме того, Власова рассказала, что создаёт музыку не только для себя, но и для других артистов. Так, например, песню «Если бы я мог» она передала Сергею Лазареву безвозмездно, из уважения к нему.
Певица также с юмором поделилась забавной деталью из личной жизни: накануне мероприятия она попробовала необычное сочетание — скумбрию с черносливом, что, по её словам, неожиданно сказалось на самочувствии и внешнем виде.
