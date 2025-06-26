Названа причина госпитализации Михаила Боярского
Михаила Боярского госпитализировали из-за сильных болей в ногах
Сын Михаила Боярского Сергей подтвердил, что актёр сейчас находится в больнице.
«Да, он действительно в больнице. Возникли сложности после стентирования артерии в ноге. Надеюсь, завтра отпустят домой», – отметил собеседник RT.Также стало известно, что послужило причиной госпитализации народного артиста России. По данным Telegram-канала Mash, у него наблюдаются сильные боли в ногах. Даже от минимальной ходьбы у артиста сводило икроножные мышцы.
17 июня Боярскому установили специальный каркас в ногу, который способствует нормализации кровообращения и смягчает боли. Однако после операции возникли осложнения – забрюшная гематома, острое почечное кровотечение и постгеморрагическая анемия тяжёлой степени. Состояние усугубляет диабет.
75-летний Михаил Боярский с февраля жалуется, что чувствует усталость даже от минимальной бытовой нагрузки.