Раскрыта причина из-за которой Боярский пропустит спектакль в Петербурге

24 июня 2025, 20:05

Михаил Боярский пропустит спектакль в Театре им. Ленсовета

Михаил Боярский (Фото: Instagram* @boyarskiy_official)

25 июня в Театре им. Ленсовета актёр Михаил Боярский пропустит спектакль «В этом милом старом доме». Об этом сообщило руководство государственного академического театра.





Анонсированная постановка, где Боярский должен был исполнить роль Эраста Петровича, пройдёт без него. Официальный представитель театра Александр Сулимов рассказал, что никакой причины отсутствия Михаила Сергеевича нет. Дело в том, что указанную роль исполняют два артиста. Именно поэтому, 25 июня «очередь другого исполнителя».

«По предварительной информации, Михаил Боярский примет участие в прощальных показах спектакля, запланированных на 2 и 13 июля», — сообщил Сулимов.