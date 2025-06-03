«Триумф Д'Артаньяна»: раскрыты сроки возвращения Боярского на сцену после травмы

03 июня 2025, 15:30

Директор Михаила Боярского рассказал о возвращении актёра на сцену

Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/В. Уваров)

Актер Михаил Боярский возвращается на театральную сцену после травмы. Уже 3 июня он выйдет на сцену после перерыва и сыграет роль Эраста Петровича в спектакле «В этом милом старом доме», сообщает Театр имени Ленсовета.





Концертный директор актёра Александр Зыкин в беседе с 360.ru заявил, что Боярский полностью восстановился после полученной травмы.





«Да, спектакль планируется. Если выходит на сцену — значит, все в порядке», — заявил он.