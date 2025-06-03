«Триумф Д'Артаньяна»: раскрыты сроки возвращения Боярского на сцену после травмы
Директор Михаила Боярского рассказал о возвращении актёра на сцену
Актер Михаил Боярский возвращается на театральную сцену после травмы. Уже 3 июня он выйдет на сцену после перерыва и сыграет роль Эраста Петровича в спектакле «В этом милом старом доме», сообщает Театр имени Ленсовета.
Концертный директор актёра Александр Зыкин в беседе с 360.ru заявил, что Боярский полностью восстановился после полученной травмы.
«Да, спектакль планируется. Если выходит на сцену — значит, все в порядке», — заявил он.По словам Зыкина, возможно уже этой осенью звезда будет участвовать в разных творческих проектах, но загадывать пока рано.
Известно, что Михаил Боярский в середине апреля сломал себе ребра, упав с трехметровой высоты. Это случилось на репетиции спектакля «Ромео и Джульетта» в театре Ленсовета. Из-за полученных актёром повреждений, театр отменил все постановки с участием Боярского, сообщив, что Михаил не выйдет на сцену до конца сезона и ему необходимо восстановить здоровье.