Названа причина развития болезни у Александра Буйнова

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Уточняется, что тогда у певца наблюдались побочные эффекты от препаратов в виде потери сознания и головокружений, из-за чего он упал с велосипеда и разбил голову. Согласно информации канала, 74-летний Буйнов уже несколько лет лечит онкологию импортным противоопухолевым препаратом «Даролутамид» за 150 тысяч рублей за счет государства в рамках льготной программы.
В 2023 году на фоне приема гормонального лекарства у артиста развилось нарушение кровообращения в мозге. Гормонотерапию отменили, однако вскоре вернули, так как из-за отмены препарата рак начал прогрессировать.
Читайте также:
Администратор Буйнова опровергла заявления о паллиативном статусе певца
Певец Буйнов исполнит мечту маленькой пациентки Детского центра им. Рошаля
«Нуждается в лечении»: Психиатр оценил состояние Седоковой после суицида экс-мужа Яниса Тиммы