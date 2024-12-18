Названа причина развития болезни у Александра Буйнова

Знаменитый турецкий сериал «Великолепный век» появился на российских экранах в 2012 году, однако до сих пор не теряет своей популярности. В нем снялось огромное количество красивых и талантливых актрис. Для кого-то культовая сага открыла дверь в мир большого кинематографа, а кого-то и вовсе превратила в заложника одной роли.