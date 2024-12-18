«Нуждается в лечении»: Психиатр оценил состояние Седоковой после суицида экс-мужа Яниса Тиммы

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
«Это так называемое реактивное состояние невротического уровня, острая реакция на потерю. Это диагноз, который нуждается в лечении. Самостоятельно справиться можно, но это дольше и тяжелее. А специалисты посмотрят и назначат препараты», — сообщил эксперт.
Он добавил, что подобное острое невротическое состояние может держаться полгода или больше — в зависимости от индивидуальных особенностей человека.
«Потом могут быть еще депрессивные реакции. Это серьезно. Все зависит от конкретного случая», — сказал Теслер.
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