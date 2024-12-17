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Главная / Новости / Общество/ Певец Буйнов исполнил мечту маленькой пациентки Детского центра им. Рошаля

Певец Буйнов исполнил мечту маленькой пациентки Детского центра им. Рошаля

Александр Буйнов (фото: А. Буйнов)

Александр Буйнов (фото: А. Буйнов)

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Певец Александр Буйнов принял участие в акции «Ёлка желаний» в подмосковном Красногорске: с новогоднего дерева, установленного в Детском областном клиническом центр имени Л.М. Рошаля, он снял одну из детских записок и исполнил загаданное там желание.
Семилетняя пациентка клиники Катя мечтала получить в подарок плюшевую собаку: теперь благодаря «звёздному» Деду Мороз у неё будет целых две игрушки — маленькая и большая.

Александр Буйнов (фото: А. Буйнов)



«В выбранном «письме желаний» девочка Катя загадала получить собаку с длинными ушами. Нет ничего проще. Мой подарок скоро будет передан Кате, а всем ребятам, а также Кате мне хочется пожелать здоровья, и пусть все ваши мечты и желания сбываются! С наступающим Новым Годом!» — написал Александр Буйнов в своём Telegram-канале.
Кроме того, он призвал всех взрослых совершать больше добрых и полезны дел.

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Россиян предупредили о новом виде мошенничества
МВД предупредило россиян о новом виде мошенничества через приложения для посылок
17 декабря 2024, 15:38

Фото: iStock/artoleshko

МВД предупредило россиян о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники используют фейковые приложения-трекеры для отслеживания посылок. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Сначала злоумышленники создают сайты несуществующих оптовых магазинов с товарами по привлекательным ценам. При этом заказы якобы можно оплатить исключительно при получении, а для их подтверждения необходимо только указать ФИО, адрес и телефон.

Через некоторое время потенциальной жертве поступает сообщение, что оформленный заказ отправлен. Для его отслеживания предлагают скачать специальное мобильное приложение-трекер по ссылке, которую присылает менеджер магазина. Согласно данным ведомства, под видом трекера пользователь скачивает мобильный банковский троян - Mamont, который предоставляет мошенникам доступ к телефону.

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#интернет
#покупки
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Деградация и регресс: Матвиенко заявила о провале «мусорной реформы»
Матвиенко заявила, что «мусорная реформа» не принесла положительных результатов
17 декабря 2024, 15:31

Валентина Матвиенко (Фото: Алексей Даничев/РИА Новости)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о провале начавшейся шесть лет назад реформы обращения с отходами производства и потребления в Российской Федерации («мусорной реформы»).
«В итоге то, что должно было стать реформой, оказалось больше похоже на деградацию и регресс», — сказала председатель верхней палаты парламента на заседании Совета законодателей РФ.
По её словам, благодаря «мусорной реформе» должна была быть выстроена чёткая система по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов, но в реальности этого сделать не удалось.

Она отметила, что региональные операторы, доход которых составляет сотни миллиардов рублей, оказались фактически никому не подотчётны.
Матвиенко отметила, когда вице-премьер Дмитрий Патрушев подключился к проблеме, ситуация улучшилась. Так, по инициативе Совета Федерации создан Федеральный штаб при Минприроды. В каждом субъекте работают региональные штабы во главе с губернаторами.

«Теперь у нас есть полная картина по каждому региону», — цитирует слова главы Совфеда ТАСС.
Она привела данные, согласно которым в стране не хватает 172 тыс. контейнерных площадок, 423 тыс. контейнеров и более 1,5 тыс. единиц спецтехники.

Также Валентина Матвиенко призвала всех региональных руководителей выходить с законодательными инициативами, если они считают, что федеральное законодательство необходимо изменить.

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#валентина матвиенко
#рф
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#мусор
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Блогер из Китая сравнил цены на продукты в России и КНР
Блогер Хкукан: в Китае дороже молоко и мясо, а фрукты дешевле, чем в РФ
17 декабря 2024, 15:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Китайский блогер Сюй Хкукан, долгое время проживавший в России, поделился своими наблюдениями о ценах на продукты в двух странах в интервью каналу «‎360».
Он отметил, что стоимость продуктов варьируется в зависимости от категории. По словам Хкукана, мясо и молочные продукты в Москве значительно дешевле, чем в Китае. В то же время овощи и фрукты, по его мнению, более доступны по цене в КНР.

Например, он упомянул, что пакет молока объемом 500 миллилитров стоит около 15 юаней, что эквивалентно примерно 200 рублям по текущему курсу. Блогер также добавил, что жизнь в китайском городе Гуанчжоу кажется ему более дорогой по сравнению с Москвой.

Китай резко поднял тарифы на ЖД перевозки грузов в Россию и Белоруссию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#китай
#блогер
#рф
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Подмосковный фестиваль «Царская уха» признали одним из лучших туристических событий России
17 декабря 2024, 14:58

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Каждый год в посёлке Белоомут, расположенном в городском округе Луховицы, проходит гастрономический фестиваль «Царская уха». В финале международной премии Russian Event Awards это мероприятие было удостоено диплома второй степени в категории «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В этом году на премию Russian Event Awards было представлено более 300 проектов из разных регионов России и стран СНГ. Гастрономический фестиваль «Царская уха» привлёк внимание жюри и зрителей своей оригинальностью и культурной ценностью.

Заместитель директора центра «Заречье» Галина Никишова подчеркнула, что участие в премии позволило их команде получить новые знания, обменяться опытом с коллегами и повысить узнаваемость фестиваля «Царская уха» на национальном уровне. Теперь этот гастрономический праздник включён в Национальный календарь лучших туристических событий России, что открывает новые перспективы для его развития и привлечения туристов.

Проект «Царская уха» участвует в конкурсе на получение президентского гранта для реализации культурных и творческих проектов в 2025 году. Такие конкурсы помогают привлечь внимание к необычным мероприятиям и обеспечить им необходимую поддержку для дальнейшего развития.

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#подмосковье
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Общественная палата Подмосковья подвела итоги работы за год
17 декабря 2024, 14:50

Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов)

Члены Общественной палаты Московской области подвели итоги работы в 2024 году и наметили основные задачи на 2025 год в ходе пленарного заседания, состоявшегося в Красногорске, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Хочу поблагодарить каждого из коллег за активную позицию и вклад в развитие гражданского общества. В будущем году перед нами встает важная задача – празднование 80-летия Победы. Это событие имеет огромное значение не только для каждого из нас лично, но и для всей страны. Мы должны сделать всё возможное, чтобы достойно отметить этот великий праздник», — сказал председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.
Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин также поблагодарил членов Общественной палаты за активную деятельность и отметил их вклад в помощь участникам специальной военной операции и членам их семей.

«В этом году очень много было сделано в части заботы об участниках СВО и их семьях. В каждом округе продолжают работать центры поддержки. Есть так называемая система кураторства. И я признателен членам Общественной палаты, которые этим занимаются. Это приоритет номер один для всех органов власти, и тех, кто вовлечен в общественную деятельность», — сказал Вячеслав Духин.

Вячеслав Духин (фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов)

В свою очередь, первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева напомнила, что в VIII созыве палаты появилась комиссия по волонтёрству, добровольчеству и вопросам специальной военной операции. Кроме того, работать начали ещё четыре новые комиссии: по законотворчеству и взаимодействию с общественными советами при центральных исполнительных органах власти, по социальным коммуникациям и обращениям граждан, по общественному контролю и открытости власти и по спорту и здоровому образу жизни.

Была также отмечена реализованная совместно с РЖД инициатива общественников, направленная на сохранение культурного наследия: на Ярославском направлении было запущено два тематических поезда, посвящённых музею «Абрамцево» и меценату Савве Мамонтову. В будущем году планируется запустить девять таких поездов.

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#общественная палата московской области
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#красногорск
#московская область
#подмосковье
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Студентки колледжа «Подмосковье» приняли участие в образовательной программе
17 декабря 2024, 14:46

Фото: Министерство образования Московской области

Студентки колледжа «Подмосковье» Виктория Галахова и Дарья Кузнецова приняли участие в образовательной программе «Смена-Профессиум», сообщает Министерство образования Московской области.
В рамках программы обучающиеся продемонстрировали свои профессиональные навыки во Всероссийском детском центре «Смена» под руководством опытных преподавателей. На модуле «Проектируем» девушки разработали и провели собственное мероприятие воспитательного характера для студентов системы среднего профессионального образования — викторину «Семейные традиции». Кроме того, они организовали новогодний квест для участников другого отряда.

Студенты освоили навыки составления резюме, успешно прошли собеседования и прошли краткосрочную стажировку. Каждый из них отвечал за определённое направление работы.

Кроме того, девушки посетили курсы вожатых и участвовали в различных образовательных мероприятиях, где изучали основы наставничества, учились разрешать конфликты и многое другое.

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#образование
#обучение
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Трасса Москва – Казань примет беспилотные грузовики на год раньше плана
17 декабря 2024, 14:15

Фото: iStock / gorodenkoff

Беспилотные грузовые автомобили смогут передвигаться по трассе М-12 «Восток» раньше, чем планировалось, – в 2025 году. Такой срок назвал министр транспорта России Роман Старовойт.
«Готовимся в следующем году к тому, что новая трасса Москва – Казань примет такие беспилотные автомобили. Я лично общался с компаниями, которые заинтересованы в этой технике. По трассе М-11 «Нева» Москва – Санкт-Петербург уже движется более 40 грузовых машин», – сказал Старовойт в интервью телеканалу «Россия 24».
Ранее министр заявлял, что ведомство планирует расширить географию беспилотных грузоперевозок на ЦКАД в будущем году и по М-12 – в 2026-м.

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#минтранс
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Губернатор Воробьёв открыл движение по Мытищинской хорде
17 декабря 2024, 14:12

Андрей Воробьёв (слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Движение по новой четырёхполосной скоростной трассе «Виноградово — Болтино — Тарасовка» (Мытищинская хорда) открыли в Подмосковье, в торжественном мероприятии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства во вторник, 17 декабря.
«Сегодня мы в округе Мытищи открываем первую и очень важную концессионную дорогу, которая свяжет Дмитровское и Ярославское шоссе. Четыре года вместе с нашими надёжными партнерами мы строили эту дорогу. (…) Благодарю всех строителей, которые добросовестно, качественно и профессионально выполнили свою работу», — сказал Андрей Воробьёв.

Фото: пресс-служба правительства МО

Протяжённость трассы «Виноградово – Болтино – Тарасовка» составляет 16,1 км. В состав дороги входит одиннадцать путепроводов и мостов и шесть транспортных развязок, соединяющих трассу с деревнями Погорелки, Высоково, Болтино и Беляниново, а также с посёлками Мебельная Фабрика, Здравница, Пирогово и с посёлком Пироговского лесопарка.

Мытищинская хорда станет северным дублёром МКАД и позволит улучшить транспортную ситуацию в Королёве, Мытищах, Долгопрудном и Пушкине.

Фото: пресс-служба правительства МО

Отмечается также, что сегодня рано утром было открыто рабочее движение по ещё одной важной трассе — реконструированному участку Пироговскому шоссе протяжённостью 2,1 км: от Олимпийского проспекта до Мытищинской хорды. Участок расширили с двух до четырёх полос, что значительно увеличило его пропускную способность.

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#андрей воробьёв
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#мытищи
#московская область
#подмосковье
#дороги
#трасса
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МосОблЕИРЦ напомнил жителям Московской области о бонусах и призах при оплате коммуналки
17 декабря 2024, 14:02

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

МосОблЕИРЦ предлагает своим клиентам возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги без комиссии, получать бонусы и участвовать в розыгрышах денежных призов, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Оплата без комиссии:

  • в личном кабинете и мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
  • по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчётного центра;
  • в клиентских офисах;
  • через электронный счёт;
С бонусами:

  • для клиентов МосОблЕИРЦ существует программа «Коммунальный бонус», которая предлагает скидки и подарки за каждый онлайн-платёж, сделанный в личном кабинете, на сайте расчётного центра или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
  • в преддверии Нового года на странице «Коммунального бонуса» представлены разнообразные скидки и идеи для подарков друзьям и близким.
С призами:

  • возможность выиграть 3999 рублей в рамках акции «Выигрывай с умной платёжкой». Для этого необходимо полностью оплатить коммунальные услуги до 27 декабря через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Подробная информация об акциях доступна на сайте МосОблЕИРЦ.

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