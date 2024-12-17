Певец Буйнов исполнил мечту маленькой пациентки Детского центра им. Рошаля

Александр Буйнов (фото: А. Буйнов)
Певец Александр Буйнов принял участие в акции «Ёлка желаний» в подмосковном Красногорске: с новогоднего дерева, установленного в Детском областном клиническом центр имени Л.М. Рошаля, он снял одну из детских записок и исполнил загаданное там желание.
Семилетняя пациентка клиники Катя мечтала получить в подарок плюшевую собаку: теперь благодаря «звёздному» Деду Мороз у неё будет целых две игрушки — маленькая и большая.
Александр Буйнов (фото: А. Буйнов)
Читайте также:
Александр Легков в Подмосковье присоединился к акции «Ёлка желаний»
Владимир Путин на форуме #МЫВМЕСТЕ открыл Всероссийскую акцию «Ёлка желаний»
Акцию «Ёлка желаний» впервые организовали в Детском центре в Красногорске
Александр Буйнов (фото: А. Буйнов)
«В выбранном «письме желаний» девочка Катя загадала получить собаку с длинными ушами. Нет ничего проще. Мой подарок скоро будет передан Кате, а всем ребятам, а также Кате мне хочется пожелать здоровья, и пусть все ваши мечты и желания сбываются! С наступающим Новым Годом!» — написал Александр Буйнов в своём Telegram-канале.Кроме того, он призвал всех взрослых совершать больше добрых и полезны дел.
Читайте также:
Александр Легков в Подмосковье присоединился к акции «Ёлка желаний»
Владимир Путин на форуме #МЫВМЕСТЕ открыл Всероссийскую акцию «Ёлка желаний»
Акцию «Ёлка желаний» впервые организовали в Детском центре в Красногорске
Лев Каштанов