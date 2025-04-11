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Названа причина смерти актёра Вэла Килмера

Вэл Килмер (Фото: Instagram*, @valkilmerofficial)

Вэл Килмер (Фото: Instagram*, @valkilmerofficial)

Актёр Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда» и роли Криса Шихерлиса в картине «Схватка», умер от пневмонии, пишет издание «Страсти» со ссылкой на зарубежный портал TMZ.
Также причиной смерти артиста стали дыхательная недостаточность, хроническая дыхательная недостаточность и плоскоклеточный рак основания языка, другими факторами, приведшими к смерти актёра, были недоедание и трахеокожный свищ.

В последние годы Вэл Килмер мог говорить только с помощью специального электронного голосового аппарата и не скрывал, что испытывает проблемы со здоровьем.

Напомним, что актёр умер 1 апреля, ему было 65 лет. В 2014 году актёру диагностировали рак гортани, через три года он смог выйти в ремиссию.

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Дочь Михаила Турецкого ищет суррогатную мать для вынашивания ребёнка
11 апреля 2025, 15:37

Наталья Турецкая (фото: Telegram @wow_turetskaya)

Дочь народного артиста России Михаила Турецкого ищет суррогатную мать для вынашивания ребёнка. Об этом Наталья рассказала в своём Telegram-канале.
«Я не смирилась. Очень тяжело морально. Чем взрослее дети, тем больше хочется. Хотя куда уж больше – я мечтаю иметь третьего ребенка с 2018 года. Изучаю агентства по суррогатному материнству. Изучаю закон. Очень много нюансов. Одно точно могу сказать – самостоятельно вынашивать беременность я не готова уже. И ехать для этого в другие страны – тоже. А так тяжело это всё. Всем огромной удачи желаю, кто на пути», – написала девушка.
Наталья Турецкая сделала уже 12 ЭКО, но решила остановиться. Она отметила, что пыталась забеременеть пять лет, но теперь у неё не осталось моральных ресурсов для продолжения борьбы.

Дочь певца замужем за предпринимателем Дмитрием Гилевичем. Супруги воспитывают двоих детей: сына Ивана и дочь Елену.

Наталья Турецкая с мужем и детьми (фото: Telegram @wow_turetskaya)

В начале 2022 года семья оказалась в центре скандала. Наталье удалось забеременеть с помощью ЭКО, однако спустя несколько месяцев врачи сообщили, что у плода развивается синдром Дауна. Девушка честно призналась поклонникам, что не готова воспитывать особенного ребёнка, поэтому приняла решение сделать аборт.

После этого на дочь артиста обрушилась критика. Отец поспешил заступиться за наследницу, назвав её умной и ответственной женщиной, которую никто не имеет права критиковать.

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Толпы фанатов «под наркотиками», лозунги, истерики и ОМОН: как проходят похороны рэпера Паши Техника 11 апреля, видео
11 апреля 2025, 15:30

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

11 апреля в московском Храме Петра и Павла в Лефортово прошла церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым), который скончался в больнице Таиланда в возрасте 40 лет. Поклонники начали собираться у храма за час до начала мероприятия, и за некоторое время их число перевалило за несколько тысяч. Как проходят похороны Техника, рассказывает «Радио 1».

Похороны Паши Техника


11 апреля около 12:00 в московском Храме Петра и Павла в Лефортово началась церемония прощания с рэпером Пашей Техником. Здесь присутствуют его родственники, друзья и товарищи, а также огромное число поклонников, многим из которых ещё нет и 18 лет. Известно, что фанаты начали собираться у храма в Лефортово за час до начала церемонии прощания. По последним данным, проститься с ним пришло более пяти тысяч фанатов.
Фото с похорон Паши Техника (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Похоронят Техника на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.

Кто пришёл на похороны Техника


Проститься с Пашей Техником пришли не только его родственники и друзья, в числе которых оказался директор артиста Марк Яровный, но и бывшие коллеги из группы Kunteynir — Блёв MC, Максим Синицын и МС Кальмар. В толпе замечены Молодой Калуга и Metox.

Также проститься с Техником пришёл рэпер Птаха, который поспорил с бойцами ОМОНа, чтобы его пропустили вовнутрь. Он также заявил, что именно фанаты виноваты в смерти музыканта, потому что он был интересен обществу только тогда, когда «творил дичь». Трезвый Паша, по словам Птахи, был никому неинтересен.

Бывшая супруга Техника Ева Карицкая также прибыла на церемонию. Она спрятала глаза под большими темными очками и проследовала к месту без комментариев. Маленький сын на похороны артиста не пришёл. У гроба замечен венок от Гуфа.


Наркотики, истерики и давка на похоронах Техника

Родственники рэпера призывали толпу успокоиться и воздержаться от провокаций. Некоторые поклонники Паши Техника считают, что большая часть желающих проститься с ним находится под действием запрещённых веществ. Тем временем в сети уже появились фото пустых упаковок от препарата от эпилепсии. Присутствующие открыто употребляют алкоголь.

Также из храма, где проходит церемония прощания, вывели девушку, у которой случилась истерика. Она громко кричала о том, что не верит в смерть своего кумира. А некоторое время из храма вышел рыдающий молодой человек.


Желающие проститься с Техником создали давку не только на улице, но и в самом храме. Некоторые забираются на крыши находящихся рядом домов, чтобы понаблюдать за происходящим со стороны. В настоящий момент вход на территорию храма закрыт. Но молодежь перелезает через забор в надежде проститься с кумиром. Люди скандировали: «Паша Техник», а после включили его трек «Чёрная дыра».

Движение в районе Лефортово затруднено.

Задержания на похоронах Паши Техника


Известно, что у храма, где сейчас отпевают Пашу Техника, задержали двух человек. В автозаке оказался друг рэпера Максим Урядов, который ранее собирал деньги на лечение Паши. Его задержали за запуск дрона над храмом. Также полицейские увели девушку, которая вышла на проезжую часть.

Тем временем часть фанатов, которая не смогла проститься в храме Петра и Павла в Лефортово, поехала сразу на Николо-Архангельское кладбище в Балашихе. В ближайшее время туда привезут тело Техника.

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«Несерьёзно»: Лещенко отреагировал на слова Цыгановой о лучшем исполнении «Дня Победы»
Лещенко неинтересно мнение Цыгановой о лучшем исполнении «Дня Победы»
11 апреля 2025, 15:21

Лев Лещенко (фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Лев Лещенко высказался о заявлении Вики Цыгановой о том, что она лучше всех исполняет песню «День Победы». Народный артист России в беседе с изданием «Абзац» заявил, что не хочет об этом думать.
Во время недавнего интервью Цыганова неожиданно объявила хит «День Победы» своим и заявила, что исполняет его лучше Лещенко. Напомним, что мэтр стал одним из первых исполнителей этой композиции, которую он впервые спел на сцене в 1975 году.

Цыганова объяснила, что чувствует эту песню «каждой клеточкой души, тела и сердца» и нашла единение с этой композицией.

Журналисты связались с Лещенко, который отметил, что его совершенно не интересует мнение исполнительницы.

«Я даже думать об этом не хочу. Это всё несерьёзно. Мне такие вещи неинтересны. И к творчеству её я тоже никак не отношусь», – подчеркнул певец.
Цыганова известна своими яркими высказываниями в адрес коллег. Так, например, она была недовольна тем, что Бедросу Киркорову дали звание народного артиста России. А совсем недавно отметила, что её тошнило после выступления Валерия Леонтьева.

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Бывшей жене Паши Техника придётся выплачивать ипотеку за его квартиру
11 апреля 2025, 15:04

Ева Карицкая (фото: Telegram @evakaritskaua)

Близкий друг Паши Техника Лука Сафронов на прощании с рэпером заявил, что его бывшей жене придётся ещё долго выплачивать ипотеку за квартиру, которую он оставил после себя.
Сын народного художника России Никаса Сафронова, много лет знавший исполнителя, заявил, что Техник был главным кормильцем в семье. Тем не менее, он выразил надежду, что близкие певца не пропадут благодаря творчеству артиста и его друзьям.

Лука поделился в беседе с РЕН ТВ, что помнит о друге только хорошее, поскольку видел его исключительно в трезвом состоянии, каким его знали и его родные.

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Беременность при помощи ЭКО и истерика на проекте «Новые звёзды в Африке»: Елене Борщевой 44 года, как живет звезда Comedy Woman
11 апреля 2025, 14:51

Елена Борщева (фото: Instagram* / lenaborshcheva)

11 апреля Елене Борщевой исполнилось 44 года. Зрители знают её как яркую комедийную актрису, телеведущую, участницу КВН и шоу Comedy Woman. «Радио 1» расскажет, что известно о ее карьере, семье и творческом пути.

Биография Елены Борщевой: детство и происхождение


Елена появилась на свет 11 апреля 1981 года в Нальчике. Её мать, Татьяна Борщева, тогда училась в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, а отец, Хулио Санта-Мария Герра, приехал из Панамы учиться в РУДН.

Их история любви закончилась еще до рождения дочери — он вернулся на родину, а Татьяна в Нальчик. Позже мама Елены повторно вышла замуж, в семье родилась ещё одна дочь.

Елена Борщева с мамой (фото: Instagram* / lenaborshcheva)

Семья жила скромно. Детство Елены было непростым: буллинг, насмешки, даже побои — всё это оставило свой след.

«Девочка в школе меня сильно толкнула. Я ударилась головой об парту и потеряла сознание. Переживала, конечно. Пыталась защититься как раз с помощью юмора, шуток. Думала, что докажу все», — рассказывала артистка в программе «Однажды» на НТВ.

О том, кто её биологический отец, Борщева узнала только в 10 лет. В 18 она начала его поиски через посольство Панамы и спустя десятилетие всё-таки встретилась с ним в Нидерландах, где он защищал диссертацию.

«За все эти годы, а прошло уже 20 с лишним лет, мы встречались раза три-четыре, по две недели или месяцу. Первый раз увиделись в Голландии, когда я полетела знакомиться. Он оплатил перелет до Амстердама, где в те годы жил, получал докторскую степень. Папа — автор нескольких книг по менеджменту в сельском хозяйстве. Отец еще помнит русский, все понимает, но говорим мы все же по-испански», — делилась Борщева.

Елена Борщева с папой (фото: Instagram* / lenaborshcheva)

КВН и начало юмористического пути


В 1998 году Елена поступила в Пятигорский государственный лингвистический университет на факультет английского и испанского языков. В 2003 году окончила его с красным дипломом. По плану она собиралась устроиться работать на круизный лайнер, но судьба приготовила другой маршрут.

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С раннего возраста у Елены был талант к юмору, но серьёзно связывать с этим жизнь она не собиралась. Всё изменилось в университете: её творческая натура взяла верх, и она влилась в мир КВН. Сначала была команда «Братцы Бернардаццы», затем — «Сборная Пятигорска», с которой началась настоящая популярность.

Команда гастролировала по России, СНГ и даже США. В 2006 году они выиграли Летний кубок КВН, после чего прекратили участие в Высшей лиге.

Несмотря на успех, Елена нуждалась в стабильной работе: она устроилась менеджером по внешнеэкономическим связям в иностранную компанию, где часто выступала переводчиком.

Елена Борщева в Comedy Woman


В 2008 году Борщеву пригласили в Comedy Woman. На экране казалось, что она отлично вписалась в коллектив. Но в 2012 году, когда закончился контракт, она покинула проект.

Елена Борщева (фото: Instagram* / lenaborshcheva)

Позже актриса призналась: гонорары были далеки от звёздных, и порой денег не хватало даже на няню. Кроме того, договор запрещал участие в сторонних проектах, что ограничивало её профессиональную свободу.

Личная жизнь Елены Борщевой: две свадьбы и попытки забеременеть


КВН стал для Елены не только стартом в профессии, но и местом встречи с будущим мужем. В 2004 году бывший кавээнщик и фитнес-тренер Валерий Юшкевич приехал поболеть за свою команду и увидел на сцене высокую харизматичную брюнетку из «Сборной Пятигорска». Он уже знал её по телевизионным играм.

«На сцене началась феерия: мы с золотыми медалями, с цветами, зрители повскакивали с мест, давай нас обнимать, поздравлять. Валера тоже ко мне подошел. Общение продолжилось за кулисами, мы о чем-то поговорили, и он позвал меня на свидание», — сказала Елена.

Елена Борщева с мужем (фото: Instagram* / lenaborshcheva)

После концерта они встретились снова, между ними завязалась долгая переписка — Юшкевич тогда работал в Уренгое, а Елена ездила по гастролям. Всё изменилось в канун Нового года: Валерий попал в серьёзное ДТП с черепно-мозговой травмой. Врачи не давали гарантий, и Елена всерьёз испугалась за него. К счастью, всё обошлось шрамом.

После этого отношения вышли на новый уровень. В 2005 году пара сыграла две свадьбы — в Белоруссии и в России. В 2007-м родилась их дочь Марта. Второй ребёнок, малышка Ума, появился на свет спустя несколько лет и четыре попытки ЭКО.

Актриса не скрывает: в браке бывает всякое. Они с Валерием могут и поругаться, и приревновать друг друга — но это, по её словам, «здоровая ревность».

«Мы ругаемся из-за бытовых вопросов, и это случается довольно часто, через день. Но мы умеем с юмором ко всему относиться: поссоримся, потом найдем в ситуации что-нибудь забавное, посмеемся и забудем. В начале наших отношений была ситуация, когда мы с Валерой сильно поругались и долго не разговаривали. И я поняла, что это не мой вариант — находиться рядом с человеком и не общаться с ним», — рассказала актриса в беседе с «Леди Mail.ru».

Елена Борщева с семьей (фото: Instagram* / lenaborshcheva)

Новые горизонты: музыка, кино и актёрская школа


В последние годы Елена начала осваивать новые творческие направления. Под псевдонимом LENA BOKOTA она записала девять сольных треков..

Кроме того, Борщева активно снимается в кино и работает ведущей мероприятий. В 2023 году она появилась в фильме «Новогодний ол инклюзив».

Также актриса открыла собственную школу актёрского мастерства и запустила курс «Proявляйся! Как рассказать о себе уверенно!». В нём Елена помогает людям побороть страхи, раскрыть харизму и даже увеличить доход.

ТВ-шоу и громкий уход с «Новых звёзд в Африке»


Телевидение по-прежнему помогает Борщевой напоминать о себе зрителям. Она участвовала в шоу «Форт Боярд», «Фактор страха», «Полный блэкаут», а в 2023 году — в проекте «Новые звёзды в Африке». Там случился эмоциональный срыв: Елена покинула шоу, расплакавшись и эмоционально высказываясь в адрес участников.

Елена Борщева (фото: Instagram* / lenaborshcheva)

Позже она заявила, что испытания в шоу были несправедливы: не учитывались весовые категории участников и другие важные нюансы, что, по её мнению, и привело к перенапряжению.

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