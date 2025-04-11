Названа причина смерти актёра Вэла Килмера

Вэл Килмер (Фото: Instagram*, @valkilmerofficial)
Актёр Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда» и роли Криса Шихерлиса в картине «Схватка», умер от пневмонии, пишет издание «Страсти» со ссылкой на зарубежный портал TMZ.
Также причиной смерти артиста стали дыхательная недостаточность, хроническая дыхательная недостаточность и плоскоклеточный рак основания языка, другими факторами, приведшими к смерти актёра, были недоедание и трахеокожный свищ.
В последние годы Вэл Килмер мог говорить только с помощью специального электронного голосового аппарата и не скрывал, что испытывает проблемы со здоровьем.
Напомним, что актёр умер 1 апреля, ему было 65 лет. В 2014 году актёру диагностировали рак гортани, через три года он смог выйти в ремиссию.
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В последние годы Вэл Килмер мог говорить только с помощью специального электронного голосового аппарата и не скрывал, что испытывает проблемы со здоровьем.
Напомним, что актёр умер 1 апреля, ему было 65 лет. В 2014 году актёру диагностировали рак гортани, через три года он смог выйти в ремиссию.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина