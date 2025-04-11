«Не интересовал людей в трезвом состоянии»: рэпер Птаха обвинил поклонников в смерти Паши Техника

Птаха (фото: Telegram @caomacao)
Рэпер Птаха обвинил поклонников в смерти Паши Техника. Слова исполнителя приводит Telegram-канал Mash.
Птаха отметил, что фанатам Техник нужен был исключительно в состоянии наркотического опьянения, когда он был чересчур весёлым и вёл себя неадекватно.
Рэпер добавил, что трезвым Пашу не приглашали на шоу, а видео с ним в адекватном состоянии не набирали нужного количества просмотров. В связи с этим, рэпер вынужден был употреблять, чтобы не терять популярность и востребованность.
При этом Птаха подчеркнул, что произошедшее с Пашей Техником и вся его жизнь – это лучшая демонстрация последствий наркотической зависимости.
Музыкант, как и многие другие близкие и знакомые рэпера, сейчас находится на церемонии прощания.
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Рэпер добавил, что трезвым Пашу не приглашали на шоу, а видео с ним в адекватном состоянии не набирали нужного количества просмотров. В связи с этим, рэпер вынужден был употреблять, чтобы не терять популярность и востребованность.
При этом Птаха подчеркнул, что произошедшее с Пашей Техником и вся его жизнь – это лучшая демонстрация последствий наркотической зависимости.
Музыкант, как и многие другие близкие и знакомые рэпера, сейчас находится на церемонии прощания.
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Анастасия Чинкова