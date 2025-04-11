Похожа на отца в зрелом возрасте: в сети обсуждают 19-летнюю Марию Табакову. Что не так с внешностью наследницы

Мария Табакова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В сети Марию активно сравнивают со многими девушками: Устиьей Малининой, Марианной Газмановой и Стефанией Маликовой. От кого же девушка унаследовала внешность? От матери или от звездного отца?
В интернете подмечают сходство типажей Устиньи, Стефании и Марии: строение лица, широкие скулы, щеки, маленький нос, даже укладка.
Такое поведение, возможно, было своеобразным ответом на прошлые обиды. В начале романа с Олегом Табаковым её не воспринимали всерьёз, осуждали за спиной, перешёптывались. Со временем женщина стала официальной женой Табакова и обрела все соответствующие привилегии. Теперь уже никто не осмеливался её обсуждать — при её появлении наступала почтительная тишина.
Сам Олег Павлович на фоне молодой супруги выглядел добродушным и мягким человеком. Их отношения начались ещё в 1980-х, когда юная Зудина поступила в ГИТИС на курс Табакова. Она была из интеллигентной семьи: отец — журналист, мать — преподаватель. После выпуска Марину приняли в «Табакерку», и их творческий союз с Олегом Павловичем продолжился.
В 1994 году они официально оформили брак, а через год у них родился сын Павел. В 2006 году в семье появилась дочь Маша — к тому моменту Табакову было уже 71. Он души не чаял в жене и детях, стараясь ни в чём им не отказывать. С тех пор прошло много лет. Олег Табаков ушёл из жизни семь лет назад. Их дочери, Марии, сейчас уже 19 лет. Казалось, совсем недавно она сопровождала мать на светских мероприятиях и оставалась в тени семьи.
В отличие от брата, пошедшего по актёрским стопам, Маша решила не продолжать династию. По крайней мере, пока. Сейчас её интересует мода — девушка мечтает стать дизайнером. Также в её жизни есть ещё одно увлечение — конный спорт.
Что касается внешности, пользователи Рунета заметили, что Мария больше похожа на отца в зрелом возрасте — с округлыми чертами и пухлыми щёчками. Хотя, как отмечают некоторые комментаторы, пухлые щёки — это мило, а со временем лицо может измениться.
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«Стеше и Устинье придется подвинуться, трое из ларца одинаковы с лица», — пишут в сети.Мария Табакова дочь поистине популярных родителей. Её мать — Марина Зудина женщина с непростым характером. Коллеги по театру называли Марину Зудину «Мхатовской Салтычихой» и старались вести себя предельно осторожно в её присутствии. Актёры замолкали при её появлении, приветливо улыбались и старались не допускать ни малейшей вольности. В театре всё, что поступало в костюмерные – ткани, меха – сначала попадало к ней на просмотр. Марина и одевалась там же: для неё шили буквально всё — от белья до верхней одежды. После её визитов закройщики разводили руками: лучшие материалы, как правило, уходили в личный гардероб Зудиной.
Олег Табаков и его супруга Марина Зудина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Такое поведение, возможно, было своеобразным ответом на прошлые обиды. В начале романа с Олегом Табаковым её не воспринимали всерьёз, осуждали за спиной, перешёптывались. Со временем женщина стала официальной женой Табакова и обрела все соответствующие привилегии. Теперь уже никто не осмеливался её обсуждать — при её появлении наступала почтительная тишина.
Сам Олег Павлович на фоне молодой супруги выглядел добродушным и мягким человеком. Их отношения начались ещё в 1980-х, когда юная Зудина поступила в ГИТИС на курс Табакова. Она была из интеллигентной семьи: отец — журналист, мать — преподаватель. После выпуска Марину приняли в «Табакерку», и их творческий союз с Олегом Павловичем продолжился.
В 1994 году они официально оформили брак, а через год у них родился сын Павел. В 2006 году в семье появилась дочь Маша — к тому моменту Табакову было уже 71. Он души не чаял в жене и детях, стараясь ни в чём им не отказывать. С тех пор прошло много лет. Олег Табаков ушёл из жизни семь лет назад. Их дочери, Марии, сейчас уже 19 лет. Казалось, совсем недавно она сопровождала мать на светских мероприятиях и оставалась в тени семьи.
В отличие от брата, пошедшего по актёрским стопам, Маша решила не продолжать династию. По крайней мере, пока. Сейчас её интересует мода — девушка мечтает стать дизайнером. Также в её жизни есть ещё одно увлечение — конный спорт.
Павел, Марина и Мария (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Что касается внешности, пользователи Рунета заметили, что Мария больше похожа на отца в зрелом возрасте — с округлыми чертами и пухлыми щёчками. Хотя, как отмечают некоторые комментаторы, пухлые щёки — это мило, а со временем лицо может измениться.
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Дарья Филинова