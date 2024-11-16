Режиссер игрового кино Александр Панкратов скончался в 78 лет

В Зарайске пройдёт городской фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0». Он стартует 18 ноября 2024 года и завершился 12 января 2025-го, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при поддержке которого состоится мероприятие.