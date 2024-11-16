Режиссер игрового кино Александр Панкратов скончался в 78 лет

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Режиссера игрового кино Александра Панкратова не стало на 79-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
«На 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера игрового кино, кинооператора Александра Андреевича Панкратова», — сказано в публикации.Также кинематографисты соболезнуют родственникам и близким умершего. Известно, что с Панкратовым попрощаются и похоронят в понедельник, 18 ноября, на Востряковском кладбище.
Режиссер известен по игровым фильмам «Проделки в старинном духе», «Портрет жены художника», «Завтра» и другим.
Еще Панкратов был кинооператором, участвовал в проектах «Голубой щенок», «Нервы-нервы», «С песней по жизни», «Удивительный мальчик». В 2006 году в свет вышла его книга «Звездное небо над Потылихой».
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