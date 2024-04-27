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Названы гонорары российских звезд на майские праздники

Гонорар звезд за выступление на праздниках составил от 1,5 миллиона рублей
27 апреля 2024, 11:55
Фото: iStock/cookelma

Фото: iStock/cookelma

За выступления на майских праздниках российские звезды получили гонорары, начиная от 1,5 миллиона рублей, сообщает Teleprogramma.pro.


Одним из популярных мест для выступлений артистов во время длинных выходных стали турецкие отели. Звезды представляли свои шоу на летних сценах гостиничных комплексов для отдыхающих. Концерты были бесплатны для гостей, проживающих в отелях, в то время как посетители из других мест должны были заплатить за вход.

Оплата за такие выступления происходила по тарифам, установленным для частных концертов. Известные исполнители, такие как Леонид Агутин, Михаил Шуфутинский, Дима Билан, Валерия, и Клава Кока, получали от 3 до 5 миллионов рублей за свои выступления. Певцы, включая Ольгу Бузову, Ирину Дубцову, Александра Ревву, Ани Лорак, Анну Седокову и Юлию Савичеву, зарабатывали от 1,5 до 2 миллионов рублей за выступления в отелях.

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#звёзды
#оплата
#шоу
#киркоров
SHOT: Муцениеце добилась алиментов от Прилучного
24 апреля 2024, 16:40

Фото: iStock/Motortion

Артистка Агата Муцениеце добилась, что актёр Павел Прилучный будет платить ей алименты за сына и дочку.
Как пишет Telegram-канал, суд частично удовлетворил её иск к Прилучному. Изначально Муцениеце требовала 30% заработка звезды «Мажора» на нужды сына и дочки до 2031 года. Через семь лет старшему сыну Тимофею исполнится 18 лет.

Затем, по ходатайству актрисы, сумма алиментов снизилась до 25% до совершеннолетия дочери Мии. При этом сутки съёмок актёра стоят порядка 500 тысяч рублей.

Муцениеце и Прилучный развелись почти четыре года назад. В 2023 году у актёра родился сын от новой супруги —Зепюр Брутян. После появления на свет ребёнка Прилучный заявил, что ему приходится работать втрое больше.

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#шоу-бизнес
#дети
#алименты
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Лолита Милявская вернется на ТВ после «голой вечеринки»
Лолита Милявская вернется на ТВ после участия в «голой вечеринке»
23 апреля 2024, 21:57

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская певица Лолита Милявская станет ведущей музыкального проекта «ВИА Суперстар» на НТВ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Отмечается, что Лолита присоединится к бессменным ведущим музыкального проекта «Суперстар!», Вадиму Такменёву и самой Лолите.

Премьера программы назначена на 12 мая.

Напомним, что в декабре 2023 года в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка, на которую многие звезды российской эстрады явились в соответствии с дресс-кодом в полуобнаженном виде. Организатором мероприятия выступила блогер Анастасия Ивлеева. Это вызвало негативную реакцию в обществе. В результате инцидента в нескольких регионах России был отменен юбилейный тур Лолиты.

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#мероприятия
#звёзды
#премьера
#блогер
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Киркоров рассказал об отношении к изменявшей ему Пугачеве
22 апреля 2024, 04:39

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Известный российский артист Филипп Киркоров рассказал, как распался его брак с Аллой Пугачевой. Выступая в программе «Новые русские сенсации», артист рассказал, как думал, что ничто не сможет испортить их отношения, но молодой юморист Максим Галкин* увел его избранницу.
«Начал ее обхаживать и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Вся красивая сказка в одночасье закончилась», — рассказал певец в эфире программы.

Он добавил, что не сердится на бывшую жену, так как она отыскала свою вторую половинку.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров были женаты 10 лет, начиная с 1994 года. Их брак распался в 2005 году.

В настоящее время Пугачева замужем за Максимом Галкиным*.

Ранее, общаясь с прессой, продюсер Илья Саглиани сообщил, что певица Алла Пугачева может приехать в Россию уже в этом году. По его словам, певица планирует зарегистрировать замок в деревне Грязь, чтобы избежать имущественных потерь мужа-иноагента.

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* признан в РФ иностранным агентом
#максим галкин
#алла пугачёва
#шоу-бизнес
#брак
#певец
#певица
#продюсер
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Певица Глюк'oZa отказалась отдавать Максиму Фадееву свой сценический псевдоним
21 апреля 2024, 15:30

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Певица Глюк'oZa (Наталья Чистякова-Ионова) отказалась отдавать Максиму Фадееву свой сценический псевдоним. Ранее продюсер раскритиковал исполнительницу и пообещал найти ей замену в проекте «Глюкоза». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, в райдере певицы появился особый пункт, в котором указано, что единственно правильное написание имени артистки — Глюк'oZa. При этом Фадеев недавно объявил о возобновлении проекта «Глюкоза». В анонсе знаменитый продюсер сообщил, что Чистякова-Ионова дискредитирует концепцию проекта своим неоднозначным поведением.

Певица не раз подвергалась критике из-за высказывания о том, что в школах нужно открыть курилки для детей. Также недавно Глюк'oZa выпустила клип, в котором упоминались наркотические вещества и присутствовал мат. Ключевым негативным событием стало появление Натальи на скандальной «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.

По информации источника, за 2 миллиона рублей певица готова приехать в любой город России на корпоратив. В ее райдер входят авиабилеты в бизнес-класс, новейший автомобиль Mercedes-Benz 223 с молчаливым водителем, лучшая гостиница города, еда из меню правильного питания, коньяк Hennessy XО, а также запрет на курение у сцены.

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#запрет
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#продюсер
#киркоров
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Киркоров заявил, что Ани Лорак на Украине прошла «семь кругов ада»
Певец Киркоров заявил, что Лорак прокляли на Украине
21 апреля 2024, 13:46

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Певец Филипп Киркоров заявил, что украинские националисты устроили травлю Ани Лорак после Евромайдана. Об этом Киркоров сообщил в интервью с телеканалом НТВ.

Киркоров поделился, что в начале пути он помогал Ани Лорак покорить сцену. На Украине она смогла стать главной звездой.

Поп-король рассказал, что поддерживал исполнительницу в сложный период. По его словам, Лорак прокляли на Украине, но она смогла это выдержать.

Киркоров назвал Лорак прекрасной певицей и большим другом. Певец подчеркнул, что считает коллегу практически сестрой.

Ранее сообщалось, что украинская певица Ани Лорак подала документы на получение российского паспорта. В настоящее время певица живет в России.

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#гражданство
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Киркоров бросил свою подругу посреди трассы
Диджей Катя Гусева рассказала, что Киркоров бросил ее посреди трассы в Майами
21 апреля 2024, 08:36

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Экс-диджей певца Филиппа Киркорова и его близкая подруга Катя Гусева в интервью Марку Андерсону для Hi-Fi-стриминга «Звук» рассказала, как однажды поп-король бросил ее посреди трассы в Майами. Об этом сообщает Starhit.

Гусева сообщила, что несколько лет назад во время поездки в Майами Киркоров, чтобы выпустить пар после неприятного телефонного разговора, разогнал машину до скорости 120 километров в час, чем очень напугал ее, ведь Гусева боится быстрой езды на автомобиле из-за пережитой в детстве аварии.

По словам экс-диджея, исполнитель даже выезжал на встречную полосу. Гусева не смогла продолжать такую поездку дальше и попросила Киркорова остановить машину.

«И он реально остановился посреди трассы. Говорит, иди, куда хочешь», — рассказала девушка.

Ей пришлось обратиться за помощью к экс-директору Киркорова Геннадию Рыбаку — он приехал за ней и помог добраться до дома. С поп-королем Гусева не общалась несколько дней после этого инцидента.

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#дорога
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Мэтры отечественной эстрады высказались о Пугачёвой в честь её 75-летия
20 апреля 2024, 18:29

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российские представители музыкальной индустрии рассказали, как относятся к покинувшей страну Алле Пугачёвой.

В честь празднования её 75-го юбилея поэт-песенник Илья Резник, которому Пугачёва обязана своим успехом, заявил, что сопереживает певице. Он подчеркнул, что пожелал бы ей другой судьбы.

Однако сам Резник является патриотом России и не собирается общаться с предателями родины. Он выразил надежду на то, что Пугачёва в скором времени осознает свою ошибку, вернётся в Россию и покается перед народом.

Обозреватель «Царьграда» Александр Бабицкий указал на то, что Пугачёва ещё в 1990-е забыла о тех, благодаря кому получила популярность. Музыку для неё сочиняли такие великие композиторы как Александр Зацепин, Микаэл Таривердиев и Раймонд Паулс. Затем эта музыка соединялась со стихами выдающихся поэтов Ильи Резника, Марины Цветаевой и Леонида Дербенёва.

Нынешнее творчество певицы никак не сравнится с былым. Её последние немногочисленные композиции представляют собой, скорее, разухабистые застольные песни.

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов также в честь юбилея высказался об исполнительнице. По его словам, она оказалась в довольно трудной ситуации, поскольку давать концерты небольшим российским диаспорам за рубежом и гастролировать для большого зрителя в России – совершенно несопоставимые вещи.

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#алла пугачёва
#шоу-бизнес
#музыка
#концерт
#творчество
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Михалков высказался о покинувших Россию талантливых артистах
Михалков заявил, что ему жаль покинувших Россию талантливых артистов
19 апреля 2024, 18:50

Фото: сайт Кремля

Народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков заявил, что ему жаль покинувших страну талантливых артистов. В качестве примера он привёл Семёна Слепакова*, признанного в России иноагентом.
На пресс-конференции, посвящённой открытию 46-го Московского международного фестиваля, который начал работу в эту пятницу, 19 апреля, знаменитый актёр и режиссёр сказал, что жалеет этих людей, потому что их талант был интересен и востребован на Родине, здесь их знали и любили зрители, а за границей они по большому счёту никому не нужны.

Михалков также отметил, что нельзя сравнивать людей, уехавших из страны после начала СВО, с волной «культурной эмиграции» начала прошлого века, когда на «философских» пароходах Россию покидали знаменитые врачи, писатели, учёные, музыканты. Эти люди были настолько велики, что их невозможно было уничтожить, а только выслать. За границей они продолжали создавать славу своей Родине, которую потеряли. А эти люди уехали сами, уехали из страны, где их любили, платили большие деньги, сказал режиссёр, добавив, что ему их совсем не жаль.

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#михалков
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Стало известно о состоянии Юрия Куклачёва
Сын Куклачёва заявил о постепенном выздоровлении артиста
19 апреля 2024, 17:15

Фото: iStock/Григорий Сысоев

Сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва Дмитрий заявил, что его отец постепенно идёт на поправку.
«Юрий Дмитриевич — это боец, и он потихонечку выздоравливает. Пока врачи никакой ни положительной, ни отрицательной информации не дают, очень всё сдержанно, операция была сложной, сейчас мы все молимся и надеемся на его выздоровление и ему в этом помогаем. Он уже переведён в общую палату, где комфортно и спокойно», — поделился в беседе с RT Дмитрий.

Ранее Юрий Куклачёв впервые вышел на связь после обширного инфаркта. Он сообщил, что врачи провели ему операцию. Клоуну и дрессировщику было установлено на сердце пять стентов. По его словам, во время оперативного вмешательства он находился в сознании.

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#операция
#концерт
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