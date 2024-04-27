Названы гонорары российских звезд на майские праздники

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За выступления на майских праздниках российские звезды получили гонорары, начиная от 1,5 миллиона рублей, сообщает Teleprogramma.pro.
Одним из популярных мест для выступлений артистов во время длинных выходных стали турецкие отели. Звезды представляли свои шоу на летних сценах гостиничных комплексов для отдыхающих. Концерты были бесплатны для гостей, проживающих в отелях, в то время как посетители из других мест должны были заплатить за вход.
Оплата за такие выступления происходила по тарифам, установленным для частных концертов. Известные исполнители, такие как Леонид Агутин, Михаил Шуфутинский, Дима Билан, Валерия, и Клава Кока, получали от 3 до 5 миллионов рублей за свои выступления. Певцы, включая Ольгу Бузову, Ирину Дубцову, Александра Ревву, Ани Лорак, Анну Седокову и Юлию Савичеву, зарабатывали от 1,5 до 2 миллионов рублей за выступления в отелях.
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Артем Кузьмин