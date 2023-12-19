Раскрыты гонорары российских звёзд за новогодние корпоративы

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Появилась информация о гонорарах российских исполнителей за один новогодний корпоратив. Об этом сообщает Super.
Покинувшая Россию певица Алла Пугачёва за одно выступление в канун Нового года получает порядка 45 миллионов рублей, а Филипп Киркоров – 10 миллионов рублей.
Следом за ними идёт Григорий Лепс, который просит за своё выступление 9,85 миллионов рублей. На миллион меньше обойдётся выступление Полины Гагариной.
Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков получает 8 миллионов, шоумен Иван Ургант – 7 миллионов, Николай Басков – 5,8 миллионов, Дима Билан – 4,3 миллиона, а Клава Кока выступит за 3 миллиона рублей.
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Анастасия Чинкова