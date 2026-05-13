«Не безработная и не старая»: Волкова получила работу в новом театре
Екатерина Волкова вернулась на сцену после скандального увольнения
Екатерина Волкова сообщила в соцсетях, что после громкого ухода из Театра Комедии уже нашла новое место работы.
Актриса присоединилась к труппе Театра Сатиры и с юмором прокомментировала перемены в карьере.
«С сегодняшнего дня официально не безработная и не старая!», — написала артистка в личном блоге, явно намекнув на недавний конфликт вокруг её увольнения.Напомним, ранее Волкова рассказывала, что покинула прежний театр после напряжённых разногласий с руководством. По словам актрисы, ей дали понять, что для некоторых ролей она якобы уже «не подходит по возрасту».
Теперь поклонники поздравляют Екатерину с новым этапом в карьере и ждут её появления в новых постановках Театра Сатиры.