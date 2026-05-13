Бывшую девушку рэпера Navai Настю Миронову обвинили в плагиате
Бренд блогера IRNBY, который принадлежит бывшей девушке рэпера Navai Насте Мироновой, полностью скопировал рекламный ролик Nike. Об этом информирует Telegram-канал «Starhit.ru».
Оригинал вышел год назад и снимался с участием теннисистки Арины Соболенко. В повторённом видео Миронова использует ту же стилистику, ракурсы и монтажные ходы, что и всемирно известный спортивный бренд.
Подписчики заметили совпадения практически сразу после публикации. Пользователи начали писать гневные комментарии, обвинять Миронову в плагиате и высмеивать её «оригинальность». Хейт в адрес блогера нарастал с каждым часом. Спустя несколько часов после волны критики бренд удалил ролик со своей страницы. Вскоре после этого аккаунт IRNBY закрылся.
