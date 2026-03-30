«Не доживет до 60 лет»: нарколог Шуров сравнил Волочкову с Пашей Техником

30 марта 2026, 05:33

Нарколог Шуров сравнил Волочкову с Пашей Техником

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерину Анастасию Волочкову нередко упрекают в злоупотреблении алкоголем. Очередным обвинителем выступил врач-психиатр, нарколог Василий Шуров, чьи слова цитирует «СтарХит».





Специалист выразил серьезную обеспокоенность состоянием артистки. По его мнению, Волочкова не способна самостоятельно прекратить употребление спиртного, а люди из ее окружения извлекают выгоду из сложившейся ситуации.



«Она же алкофрик. Ее приглашают, напаивают, снимают контент. Все то же самое, один в один как было с Пашей Техником. Болезнь столь запущена, что она не откажется», — заявил Шуров.