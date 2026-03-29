Недавнее выступление Хлебниковой вызвало волну критики в сети: «Печальное зрелище»
60-летняя певица Марина Хлебникова, известная своей непубличностью, вновь оказалась в центре внимания после телевизионного выступления.
Артистка приняла участие в программе Андрей Малахов, где исполнила свой популярный хит «Дожди». Видео номера она позже опубликовала в личном блоге в Instagram*.
Появление исполнительницы вызвало бурную реакцию аудитории. Мнения разделились — часть зрителей резко раскритиковала внешний вид знаменитости, оставляя комментарии с негативной оценкой. В частности, в обсуждениях звучали высказывания о возрасте звезды и ее внешнем облике.
«Печальное зрелище», «В таком возрасте можно было платье чуть более закрытое», — написали юзеры.
В то же время другая часть пользователей выступила в поддержку Хлебниковой, отметив, что ее вокальные данные остались на прежнем высоком уровне. Комментаторы подчеркнули силу и узнаваемость голоса исполнительницы, назвав его «звонким» и «шикарным».
Ранее сообщалось, что Хлебникова рискует здоровьем ради концерта в Рязани.