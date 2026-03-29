Недавнее выступление Хлебниковой вызвало волну критики в сети: «Печальное зрелище»

29 марта 2026, 22:54

Недавнее выступление Хлебниковой вызвало волну критики в сети

Марина Хлебникова (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

60-летняя певица Марина Хлебникова, известная своей непубличностью, вновь оказалась в центре внимания после телевизионного выступления.





Артистка приняла участие в программе Андрей Малахов, где исполнила свой популярный хит «Дожди». Видео номера она позже опубликовала в личном блоге в Instagram*.



Появление исполнительницы вызвало бурную реакцию аудитории. Мнения разделились — часть зрителей резко раскритиковала внешний вид знаменитости, оставляя комментарии с негативной оценкой. В частности, в обсуждениях звучали высказывания о возрасте звезды и ее внешнем облике.





«Печальное зрелище», «В таком возрасте можно было платье чуть более закрытое», — написали юзеры.