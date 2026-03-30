Ушел из жизни режиссер фильма «Принцесса на бобах» Виллен Новак

30 марта 2026, 02:31

Известный советский и украинский режиссер Виллен Новак умер на 89‑м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Одесской киностудии.





Новак родился 3 января 1938 года. После окончания Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко‑Карого большую часть карьеры он посвятил Одесской киностудии. Там он работал режиссером‑постановщиком, а около пяти лет занимал должность художественного руководителя.



За свои заслуги Новак удостоили званий заслуженного деятеля искусств Украинской ССР и народного артиста Украины. Широкой российской аудитории режиссер запомнился благодаря таким фильмам, как «Дикая любовь» и «Принцесса на бобах».