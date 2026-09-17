«Не думаю, что стоит серьезно относиться»: Как Любовь Успенская наблюдает за выступлениями дочери

17 сентября 2026, 18:04

Любовь Успенская наслаждается выступлениями своей дочери Татьяны на сцене

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица и художница Татьяна Успенская сообщила, что ее мать, народная артистка РФ Любовь Успенская, с удовольствием наблюдает за ее выступлениями и поддерживает творческое развитие дочери. По словам Татьяны, именно это делает их совместную работу на сцене легкой и комфортной.





Она также призналась, что никогда не испытывала зависти к успеху матери, и подчеркнула, что им комфортно находиться на одной сцене, пишет NEWS.ru. При этом артистка не скрывает, что мечтает стать звездой эстрады. По ее словам, она стремится к этому не ради денег, а ради поклонников и их эмоций.





«О том, что завидую маме, я говорила на юмористическом шоу Павла Воли. Не думаю, что к этим словам стоит серьезно относиться», — добавила Татьяна.