«Не гонюсь за молодостью»: Ольга Ломоносова высказалась об отношении к уколам красоты
Актриса Ольга Ломоносова призналась, что не стремится выглядеть моложе своих лет и не делает «уколов красоты». Об этом стало известно из ее интервью «Леди Mail».
Артистка пояснила, что у подобных инъекций долгая реабилитация, а у нее нет возможности проводить неделю дома с синяками и «пупырышками». По ее словам, когда у нее есть время на уколы, нет денег, а когда появляются деньги — нет времени.
«Я не гонюсь за молодостью и не хочу в 47 выглядеть на 27, так как понимаю, что это невозможно», — отметила Ломоносова.Она добавила, что дважды в месяц посещает косметолога для массажа лица. По ее мнению, это нетравматичная процедура, которая приносит результат.