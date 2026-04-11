«Не гонюсь за молодостью»: Ольга Ломоносова высказалась об отношении к уколам красоты

11 апреля 2026, 16:55

Актриса Ольга Ломоносова заявила, что «не гонится за молодостью»

Ольга Ломоносова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Ольга Ломоносова призналась, что не стремится выглядеть моложе своих лет и не делает «уколов красоты». Об этом стало известно из ее интервью «Леди Mail».





Артистка пояснила, что у подобных инъекций долгая реабилитация, а у нее нет возможности проводить неделю дома с синяками и «пупырышками». По ее словам, когда у нее есть время на уколы, нет денег, а когда появляются деньги — нет времени.

«Я не гонюсь за молодостью и не хочу в 47 выглядеть на 27, так как понимаю, что это невозможно», — отметила Ломоносова.