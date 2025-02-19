«Не иду за хайпом»: Дмитрий Маликов ответил на хейт из-за выпуска песни «Веном бой»

Дмитрий Маликов (фото: Telegram @dmitry_malikov_official)
Дмитрий Маликов ответил на хейт из-за выпуска новой песни.
Музыкант отметил, что в своих музыкальных экспериментах всегда чётко соблюдает границы дозволенного и не позволяет себе ничего лишнего.
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«Знаете, почему я иду к молодежи? Нет, не за хайпом. За развитием. Проложить мостик между поколениями – это тоже работа, и я этим занимаюсь в разных проектах уже не первый год. Я всегда любил новое. Очень не хочу стагнации. Я не боюсь изменений, ведь именно в них и кроется будущее», – заявил Маликов.Напомним, что на днях Маликов выпустил новую песню под названием «Веном бой». Хит покорил ТикТок, под новый трек певца снимают тысячи видео. Как следует из названия, вдохновлялся Маликов хитом, получившим мировую известность – «Сигма бой».
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Анастасия Чинкова