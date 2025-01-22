Бывший муж бандит и сама не промах: как Елена Изаксон жила до свадьбы с Дмитрием Маликовым

Елена Изаксон с дочерью Стефанией (Фото: соцсети)
Вот уже более 30 лет Дмитрий Маликов живет со своей женой Еленой Изаксон. Провинциальная муза Маликова на первый взгляд кажется примерной домохозяйкой, всегда ухоженная, стильно одетая, но о том какая на самом деле бессменная спутница жизни певца читайте в материале «Радио 1».
Опытная, мудрая дамаЕлена Изаксон с дочерью Стефанией (Фото: соцсети)
Всем известно, что певец познакомился с будущей женой в 1992 году. У общих знакомых Маликов увидел фотографию Елены и попросил познакомить его с сильно понравившейся девушкой. Первое личное знакомство произошло во время работы над клипом в столице. После этой встречи молодые люди обменялись номерами телефонов, и их отношения начали стремительно развиваться.
На тот момент Елене Изаксон было 29 лет, она была замужем и растила дочку Ольгу. Первым мужем Елены был успешный бизнесмен Сергей Изаксон. В брак девушка вступила, едва ли ей исполнилось 18 лет. Муж обеспечивал своей молодой жене роскошную жизнь. В то время, когда вся страна сводила концы с концами, Елена ездила на дорогих авто, носила одежду от известных брендов и отдыхала на лучших курортах.
В народе ходили слухи о том, что Сергей имеет отношение к преступному миру. Когда в 90-е начался передел капиталов, Елена поняла, что может стать «случайной» мишенью, и при удобном случае решила развестись. Дмитрий Маликов был другим. Молодой, интеллигентный человек, творческая личность с потенциалом. Выбор был очевиден.
Бизнес-леди
Семья Маликовых (Фото: соцсети)
После окончания школы Елена отправилась в Казань, где поступила в художественное училище. Позднее она перебралась в Москву и стала студенткой режиссёрского факультета ГИТИСа. Елена Изаксон часто помогала советами бизнесу мужа, где и проявилась ее деловая хватка. За этим последовал диплом в сфере экономики и работа в австрийской фирме.
После развода у хваткой Елены осталось достаточно средств для открытия собственного бизнеса в Европе. Изаксон занялась весьма прибыльным тогда делом — модельным бизнесом в Италии и выпуском пляжных коллекций одежды. В 2000-х магазины с дорогими вещами от спутницы Маликова появились и в Москве.
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Пластические операции
Дмитрий Маликов и Елена Изаксон (Фото: соцсети)
Елена Изаксон старше Маликова на 7 лет, но на фото эта разница кажется куда более значительной. Как и любой другой привлекательной женщине, Елене нелегко смириться с тем, что она стареет. С юных лет она привыкла видеть в зеркале лицо, соответствующее стандартам красоты, и теперь пытается сохранить остатки былой привлекательности. Пластические операции публика считает причудой 61-летней музы композитора, а некоторые поклонники не стесняются выражать критику.
«Лицо скоро треснет от натяжения, перебор с пластикой», «Застывшая маска вместо лица», – комментировали фотографии подписчики.
Как бы то ни было, Дмитрий Маликов счастлив в браке с Еленой Изаксон, и их семья на фоне других выглядит образцово-показательной.
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