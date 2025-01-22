Бывший муж бандит и сама не промах: как Елена Изаксон жила до свадьбы с Дмитрием Маликовым

Вот уже более 30 лет Дмитрий Маликов живет со своей женой Еленой Изаксон. Провинциальная муза Маликова на первый взгляд кажется примерной домохозяйкой, всегда ухоженная, стильно одетая, но о том какая на самом деле бессменная спутница жизни певца читайте в материале «Радио 1».