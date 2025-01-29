Роман с Натальей Ветлицкой и сын от суррогатной матери: Дмитрию Маликову — 55 лет, как сейчас живёт певец

Певец Дмитрий Маликов (фото: социальные сети)
29 января известный российский музыкант Дмитрий Маликов отмечает 55-летие. Он прославился как певец, композитор, пианист и актер, чьи хиты в 90-е годы звучали на всех радиостанциях страны и остаются популярными по сей день. Помимо эстрадных песен, Маликов уже более 35 лет создает инструментальную музыку. О его творческом пути и личной жизни расскажет «Радио 1».
Детство и юность Дмитрия Маликова
Маликов родился 29 января 1970 года в Москве в творческой семье. Его отец, Юрий Маликов, основал популярный ансамбль «Самоцветы», а мать, Людмила Вьюнкова, была балериной и певицей.
С раннего детства Дмитрий начал заниматься музыкой, хотя не всегда относился к учебе серьезно и иногда пропускал занятия.
«Начинающий пианист делал это неохотно и частенько сбегал от своего учителя музыки, ныне известного органиста Алексея Шмитова, который всегда говорил, что он не станет музыкантом. Но отцовский ремень, лежавший на крышке рояля, и творческая атмосфера, в которой рос Дмитрий, определили его дальнейшую судьбу», — написано в официальной биографии музыканта.
Однако это не помешало ему успешно окончить музыкальную школу, затем поступить в Мерзляковское училище, а позже — в Московскую консерваторию им. П.И. Чайковского. В 1994 году он завершил обучение с отличием, получив красный диплом.
Дмитрий Маликов в детстве (фото: социальные сети)
Начало карьеры и первая популярность
Карьера Дмитрия Маликова на эстраде началась 25 июня 1988 года, когда он выступил на празднике газеты «Московский комсомолец» в Зеленом театре, исполнив две свои песни — «Лунный сон» и «Ты моей никогда не будешь».
Его популярность быстро росла: уже через два года, в возрасте 20 лет, он давал сольные концерты на сцене спорткомплекса «Олимпийский», который вмещает 18 тысяч зрителей. В 1993 году вышел его первый сольный альбом «С тобой».
Однако Дмитрий Маликов не ограничивался только эстрадной музыкой. Он выступал с оркестром Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы» и ансамблем Юрия Башмета «Солисты Москвы», играл с известными пианистами Ричардом Клайдерманом и Робертом Уэллсом.
Кроме того, певец сотрудничал с английским композитором Майклом Найманом, инструментальная музыка которого используется в многочисленных фильмах и телепрограммах.
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Творчество Дмитрия Маликова
Дмитрий Маликов выпустил свой первый сольный альбом «С тобой» в 1993 году. В том же году он записал сингл «Don't Be Afraid» в Германии.
Затем последовали альбомы «Иди ко мне» (1994), «100 ночей» (1996), «Звезда моя далекая» (1998), «Бисер» (2000), «Love story» (2002).
Альбом «С чистого листа» (2008) принес ему особый успех, став хитом на российских радиостанциях.
В 2009 году вышел альбом «Моя, Моя», в 2013-м — «25+», посвященный 25-летию его карьеры. Далее последовали «Cafe Safari» (2014) и мини-альбом «Как не думать о тебе» (2017). В 2019 году он представил новый хит «Танцуй моя любовь».
Певец Дмитрий Маликов (фото: социальные сети)
Актёрская карьера
Дмитрий Маликов проявил себя не только как музыкант, но и как актер. Он снялся в фильмах «Увидеть Париж и умереть» (1992), «Звездный дождь» (2004), «Здрасьте, я ваше папо!» (2006), а также в популярном сериале «Моя прекрасная няня» (2005-2006).
Кроме того, он принимал участие в музыкальных фильмах «Старые песни о главном-2» (1997) и «Старые песни о главном-3» (1998). Маликов также написал музыку к сериалу «И все-таки я люблю».
Также Дмитрий несколько лет вел программу «Спокойной ночи, малыши».
Дмитрий Маликов в программе «Спокойной ночи, малыши» (фото: социальные сети)
Роман с Натальей Ветлицкой
Дмитрий Маликов познакомился с Натальей Ветлицкой во время гастролей в Евпатории в июне 1988 года. Он выступал вместе с такими артистами, как Сергей Пенкин, Сергей Крылов и группа «Ласковый май», а Наталья была частью группы «Мираж».
После знакомства у музыкантов завязался роман, и они прожили три года в гражданском браке. Однако, несмотря на глубокие чувства, пара рассталась, поняв, что они не подходят друг другу.
После расставания Дмитрий посвятил Ветлицкой песню «Душа», которую она сама и исполнила.
«Она выступала на моём юбилейном концерте в 2020-м. А за полгода до этого попросила разрешения на использование песни "Душа", которую я для нее написал. "Конечно, без проблем, — сказал я. — Но у меня есть просьба — будешь в Москве, выступи у меня на юбилее с этой песней". И она её спела. Мне было тогда не до общения. И ей тоже. Она живет в Испании. Мы несколько раз переписывались. На этом всё общение и закончилось», — рассказал Маликов в беседе с «АиФ» про общение с бывшей возлюбленной.
Жена Дмитрия Маликова
Дмитрий Маликов женился на дизайнере Елене Изаксон, которая стала его первой и единственной законной супругой. Они познакомились в 1992 году, а в 2000 году, после рождения дочери Стефании, официально зарегистрировали брак.
«С первого взгляда прекрасная незнакомка понравилась мне настолько, что я загорелся желанием встретиться узнать эту девушку ближе! Я почувствовал, что это судьба!», — написал певец в своих соцсетях.
Елена родом из Казани, она окончила режиссерский факультет ВГИКа и успела сняться в нескольких фильмах.
Дмитрий Маликов с женой Еленой (фото: социальные сети)
На момент их знакомства у Елены уже была дочь Ольга, которая родилась в 1985 году в предыдущем браке девушки. Ольга стала известным фотографом, получила образование в МГИМО и в Париже, а сейчас находится в браке с бизнесменом Джамалом Халиловым.
Дети музыканта
У Дмитрия Маликова и его жены Елены двое детей — Стефания и Марк.
Дочь Стефания у пары родилась 13 февраля 2000 года. В настоящее время успешно развивает собственный бизнес в модной индустрии, активно участвует в музыкальных проектах и ведет различные телевизионные шоу.
В 2021 году она получила диплом МГИМО по специальности «Журналистика».
Дмитрий Маликов с детьми (фото: социальные сети)
Стоит отметить, что у артиста есть композиция «Стефания», которую он посвятил дочери.
«С появлением Стеши я многое осознал. Во мне появилось ещё больше благодарности, нежности, ответственности. Я стал увереннее абсолютно точно счастливее», — поделился Маликов.
Младший сын семьи Марк появился на свет 24 января 2018 года благодаря суррогатной матери. В интервью Наталье Подольской Дмитрий рассказал, что они с женой давно мечтали о втором ребенке и в конечном итоге приняли решение обратиться к услугам суррогатной матери.
Певец признался, что это решение далось им нелегко. Однако он выразил сожаление, что они не сделали этого раньше, ведь тогда у семьи могла бы быть возможность воспитывать не двух, а трех детей.
Дмитрий Маликов с женой и детьми (фото: социальные сети)
Как сейчас живёт Дмитрий Маликов
Дмитрий Маликов продолжает гастролировать, выступая с инструментальной музыкой в филармониях по всей России. 2 февраля он даст сольный концерт в Санкт-Петербурге, посвященный своему 55-летию. Несмотря на плотный график, музыкант много времени проводит с семьей.
Несколько лет назад он приобрел дом в Подмосковье, стоимость которого, по данным НТВ, составляет 1 миллиард рублей.
Особняк в три этажа построен из натурального белого камня и украшен мраморными колоннами. В доме есть просторная терраса с камином и мебелью из ротанга, а на участке — идеально ухоженный газон и березовая роща. По Жена Дмитрия мечтала организовать огород и теплицу. Семья активно занимается обустройством дома и прилегающей территории.
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