Роман с Натальей Ветлицкой и сын от суррогатной матери: Дмитрию Маликову — 55 лет, как сейчас живёт певец

29 января известный российский музыкант Дмитрий Маликов отмечает 55-летие. Он прославился как певец, композитор, пианист и актер, чьи хиты в 90-е годы звучали на всех радиостанциях страны и остаются популярными по сей день. Помимо эстрадных песен, Маликов уже более 35 лет создает инструментальную музыку. О его творческом пути и личной жизни расскажет «Радио 1».