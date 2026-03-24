«Я осквернила святое место»: Розу Сябитову чуть не посадили в тайскую тюрьму

24 марта 2026, 14:40

ОСН: Ведущую Розу Сябитову чуть не посадили в тайскую тюрьму

Роза Сябитова (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что предпочитает отдыхать только в России, поскольку зарубежные поездки оставили у нее крайне неприятные впечатления.





Как пишет Общественная Служба Новостей, по словам Сябитовой, во время одной из поездок в Таиланд она едва не попала в серьезные неприятности. Знаменитость отметила, что этот случай стал для нее серьезным уроком.





«Я зашла в местный храм и не заметила, что сзади у меня оголилась спина и были видны шорты. На меня набросился монах с дубиной и начал гнаться. Он меня хотел обвинить в том, что я осквернила святое место», — сказала собеседница.