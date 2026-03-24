«Регулярный секс помогает»: Дмитрий Маликов раскрыл свои секреты формы

Дмитрий Маликов

Дмитрий Маликов с юмором рассказал, как ему удаётся сохранять хорошую форму и молодо выглядеть в 56 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По словам артиста, он не считает себя человеком, который уделяет чрезмерное внимание внешности, и признаётся, что даже на базовый уход вроде маникюра у него не всегда хватает времени.

Тем не менее певец отмечает, что старается поддерживать активный образ жизни: занимается спортом, а также много работает. По его мнению, именно регулярные выступления и плотный концертный график помогают держать себя в тонусе — со временем всё доводится до автоматизма.

С улыбкой Маликов добавил, что важную роль играет и личная жизнь, намекнув, что гармония в этой сфере тоже влияет на общее состояние.

Говоря о внешности, артист подчеркнул, что не планирует прибегать к пластическим операциям и выступает за естественное старение.

Софья Метелева

