«Не надо быть жёстким»: Дмитрий Журавлёв рассказал о службе в ФСИН
Дмитрий Журавлёв откровенно рассказал о своём прошлом опыте службы в системе ФСИН России в «Подкасте Абрамова».
По словам телеведущего, работа с заключёнными не требует агрессии или демонстративной жёсткости. Гораздо важнее сохранять холодную голову, действовать рационально и уметь контролировать ситуацию. Таким образом, он попытался развеять популярные стереотипы о профессии.
Журавлёв также поделился деталями службы конвоирования. Он отметил, что контакт с заключёнными обычно кратковременный, а сотрудников регулярно переводят между участками, чтобы избежать формирования личных связей.
Одним из самых сложных испытаний, по его словам, стал караул продолжительностью 15 суток. Всё это время он находился в вагоне практически без связи с внешним миром — доступен был только экстренный телефон для служебных докладов.
