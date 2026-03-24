Достижения.рф

«Не надо быть жёстким»: Дмитрий Журавлёв рассказал о службе в ФСИН

Дмитрий Журавлёв

Дмитрий Журавлёв откровенно рассказал о своём прошлом опыте службы в системе ФСИН России в «Подкасте Абрамова».



По словам телеведущего, работа с заключёнными не требует агрессии или демонстративной жёсткости. Гораздо важнее сохранять холодную голову, действовать рационально и уметь контролировать ситуацию. Таким образом, он попытался развеять популярные стереотипы о профессии.

Журавлёв также поделился деталями службы конвоирования. Он отметил, что контакт с заключёнными обычно кратковременный, а сотрудников регулярно переводят между участками, чтобы избежать формирования личных связей.

Одним из самых сложных испытаний, по его словам, стал караул продолжительностью 15 суток. Всё это время он находился в вагоне практически без связи с внешним миром — доступен был только экстренный телефон для служебных докладов.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0