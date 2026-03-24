«Попытался пофантазировать»: Константин Хабенский высказался о счастье
Константин Хабенский поразмышлял о природе счастья во время 39-й церемонии премии «Ника», прошедшей в театре имени Моссовета. Об этом сообщает «Пятый канал».
Актёр получил награду за лучшую мужскую роль в фильме «Здесь был Юра», где сыграл человека с ограниченными возможностями.
На красной дорожке Хабенский отметил, что современным людям часто кажется, будто для ощущения счастья необходимо множество условий и достижений. Однако, по его мнению, всё гораздо проще.
Актёр рассказал, что, работая над ролью, пытался представить, сколько на самом деле нужно его герою для ощущения полноты жизни — и пришёл к выводу, что значительно меньше, чем большинству людей.
Эти размышления привели его к философскому вопросу: кто же в итоге оказывается более «ограниченным» — человек, которому для счастья достаточно малого, или тот, кому требуется слишком многое, чтобы почувствовать себя счастливым.
