Как сварщик из Узбекистана стал звездой российского кино и за что он благодарен Табакову? Непростой путь Алексея Гришина
Алексей Гришин — актер, который способен одинаково убедительно сыграть генерала, криминального авторитета, врача или комедийного героя, но при этом остается одним из самых закрытых артистов российского кино. Его путь к сцене оказался непростым: от сварщика и работы в торговой палатке до курса Олега Табакова и признания зрителей. Подробности – в материале «Радио 1».
Детство Алексея Гришина и долгий путь к своему призванию
Творческие способности Алексей Гришин начал проявлять еще в детстве. В пионерском лагере он мог часами сидеть у костра и перевоплощаться в разных людей, рассказывая истории и показывая характеры знакомых.
Именно тогда один из участников лагерных вечеров посоветовал ему попробовать себя в актерской профессии. Сам Алексей в тот момент даже не представлял, что существует Школа-студия МХАТ и что когда-нибудь он станет ее студентом.
Будущий артист родился 24 июля 1974 года. Его отец Юрий Владимирович Гришин работал строителем, а мать была фитопатологом. Семья не имела отношения к театру или кино. У Алексея есть младшая сестра Александра.
Первое знакомство с искусством у него произошло еще в детстве, когда любимая тетя Лида привела мальчика на спектакль. Правда, впечатления оказались неожиданными — Алексей уснул во время постановки.
После восьмого класса из-за проблем с поведением в школе Гришин поступил в ПТУ, где получил профессию сварщика четвертого разряда. Позже он также обучался на тракториста-испытателя. Однако творческие способности все сильнее проявлялись, и после службы в армии он решил изменить свою судьбу.
Перед поступлением в театральный институт Алексей самостоятельно изучал литературу по актерскому мастерству. В то время он жил в Тамбове, работал сварщиком и готовился покорить Москву.
Первая попытка поступить в Школу-студию МХАТ оказалась неудачной. Членам комиссии не понравились говор будущего актера и выбранная программа, поэтому его попросили прийти через год.
Не желая терять время, Гришин поступил в институт на юридический факультет и устроился работать продавцом в ночной торговой палатке, где фактически и жил. Однако такая жизнь ему не подошла, и он вернулся к родителям.
Через год Алексей снова отправился на вступительные экзамены. На этот раз среди экзаменаторов оказался Олег Павлович Табаков. Именно знаменитый актер и режиссер увидел в молодом человеке талант и взял его на свой курс.
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Позже Гришин вспоминал слова великого мастера, которые стали его жизненным девизом:
«За счастье выходить на сцену я готов еще и приплачивать».
Карьера Алексея Гришина и работа с Табаковым
После окончания Школы-студии МХАТ в 1998 году Алексей Гришин стал частью труппы театра Олега Табакова. Там началась его профессиональная карьера.
В «Табакерке» актер служил до 2006 года, после чего продолжил работу в Театре имени Моссовета. Также он сотрудничал с театральным фондом Андрея Кончаловского и был приглашенным артистом Театра на Малой Бронной.
Среди наиболее заметных театральных работ Гришина — спектакли «Еще Ван Гог…», «Чайка», «Матросская тишина», «Фрекен Юлия», «Старый квартал» и «Долгое путешествие в ночь». За роль Эдмунда Тайрона в последней постановке он получил награду фестиваля «Золотой витязь».
Сегодня Алексей Гришин остается одним из ведущих актеров Театра имени Моссовета. Он играет Гаева в «Вишневом саде», Вершинина в «Трех сестрах», Гремио в «Укрощении строптивой».
Сам артист признавался, что театр для него всегда занимает особое место.
«Брат-2» и дорога к славе
Несмотря на любовь к сцене, именно кино сделало Алексея Гришина известным широкой аудитории. Его дебют состоялся в культовом фильме «Брат-2», где он сыграл небольшую роль стюарда.
Хотя персонаж был эпизодическим, артист сумел запомниться зрителям.
В начале карьеры ему приходилось соглашаться на разные подработки. Однажды ему предложили сто долларов за то, чтобы он два дня подряд по семь часов стоял в витрине магазина в образе Чарли Чаплина.
Первый день актер выдержал, но второй оказался слишком тяжелым. Гришин не смог продолжать работу из-за реакции прохожих, которые за стеклом строили ему гримасы и пытались вывести из образа.
До 2008 года у артиста не было крупных главных ролей. Первой заметной работой такого уровня стал сериал «Жестокий бизнес». Настоящую популярность ему принес проект «Метод Фрейда», где его партнерами стали Наталия Антонова, Иван Охлобыстин, Павел Прилучный и Елена Николаева.
После этого Гришин стал востребованным актером сериалов и фильмов.
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В его фильмографии появились проекты «Отблески», «Психологини», «Новогодняя жена», «Обмани, если любишь», «Мама-детектив», «ОСА», «Свадьбы и разводы», «Кухня. Война за отель», «Жди меня», «Надежда», «Ни к селу, ни к городу», «Безсоновъ» и другие.
В криминальной ленте «ОСА» он сыграл генерал-майора полиции Зотова — руководителя отдела следственной аналитики, который обладает феноменальной памятью.
Сам актер отмечал, что его герой привлекал не только необычными способностями, но и силой воли.
Гришин легко меняет амплуа. На экране ему доводилось играть бандитов, генералов, врачей, преподавателей, продюсеров и заключенных.
При этом большинство его персонажей — отрицательные герои, хотя в обычной жизни коллеги и знакомые знают его как доброго и порядочного человека.
В 2024 году актер появился в фильме Сарика Андреасяна «Онегин», где сыграл Зарецкого — распорядителя дуэли между главными героями. Также он снялся в военном боевике «Операция “Карпаты”», сериалах «Семейный переполох», «Приставы», «Охота» и других проектах.
Личная жизнь Алексея Гришина
Несмотря на известность, Алексей Гришин старается не раскрывать подробности личной жизни. Он не ведет социальные сети и избегает публичности, считая, что близкие не должны становиться объектом внимания.
Первый раз актер женился еще во время учебы в институте. Его супругу зовут Ольга. Она работала театральным художником.
В 24 года Гришин стал отцом — у пары родился сын Владислав, а позже дочь Екатерина.
Через несколько лет артист женился второй раз. Его избранницей стала Василиса, которая училась на режиссера-сценариста. У нее уже была дочь Людмила от первого брака, а в союзе с Гришиным родилась дочь Лилия.
Актер старается развивать детей в разных направлениях и надеется, что они не выберут его профессию. По словам Гришина, актерский успех зависит не только от таланта, но и от огромного труда и удачи.
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В одном из интервью артист рассказывал, что ему близок восточный уклад семьи, поскольку несколько лет он прожил в Ташкенте.
«У нас дома чаще всего царит такой себе прекрасный хаос, который всех нас устраивает», — говорил артист.
Журналисты часто называют Алексея Гришина необыкновенно талантливым и при этом очень закрытым человеком. О театре и работе он может говорить подробно, но вопросы о семье старается обходить.
Артист признавался, что для него важны свобода и доверие в отношениях.
Алексей Гришин сейчас
Он продолжает активно работать в театре и кино. Среди его последних проектов — комедии «Наши жены» и «Сестры», спектакль «Пиковая дама» в Театре на Таганке, а также новые киноработы.
В феврале 2026 года Алексею Гришину было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.