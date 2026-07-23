23 июля 2026, 10:24

Алексей Гришин (фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Алексей Гришин — актер, который способен одинаково убедительно сыграть генерала, криминального авторитета, врача или комедийного героя, но при этом остается одним из самых закрытых артистов российского кино. Его путь к сцене оказался непростым: от сварщика и работы в торговой палатке до курса Олега Табакова и признания зрителей. Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание Детство Алексея Гришина и долгий путь к своему призванию Карьера Алексея Гришина и работа с Табаковым «Брат-2» и дорога к славе Личная жизнь Алексея Гришина Алексей Гришин сейчас

Детство Алексея Гришина и долгий путь к своему призванию

Алексей Гришин (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Увела мужа у звезды «Отеля Элеон», родила от коллеги по «Кухне» и породнилась с Татьяной Васильевой: чем Анна Бегунова удивила поклонников?

«За счастье выходить на сцену я готов еще и приплачивать».

Карьера Алексея Гришина и работа с Табаковым

Алексей Гришин (фото: РИА Новости/Илья Питалев)

«Брат-2» и дорога к славе

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Алексей Гришин (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Личная жизнь Алексея Гришина

Сменил имя на пике популярности, работал на заводе и не обзавёлся детьми: жизненный путь звезды «Закрытой школы» Прохора Дубравина

«У нас дома чаще всего царит такой себе прекрасный хаос, который всех нас устраивает», — говорил артист.

Алексей Гришин сейчас