17 июля 2026, 15:19

Андрей Ильин (фото: РИА Новости/Анастасия Петрова)

Его называли «идеальным мужем» после выхода «Каменской», но за кадром жизнь Андрея Ильина была совсем не похожа на красивую сказку. Три брака, болезненные расставания, громкий роман с дочерью Олега Табакова, годы безденежья и долгожданное отцовство в 53 года — судьба актера оказалась полна неожиданных поворотов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Из «Шанхая» на театральную сцену: детство Андрея Ильина «Каменская»: роль, которая изменила все Личная жизнь Андрея Ильина Как Андрей Ильин живет сейчас

Из «Шанхая» на театральную сцену: детство Андрея Ильина

«Когда я был маленьким, мне безумно нравилось ездить с отцом в его машине. Я обожал сигаретный дым, запах бензина, мне нравился запах его прокуренной и просаленной куртки. Я знаю, что папа меня очень любил, и чувствовал эту любовь».

Андрей Ильин (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Каменская»: роль, которая изменила все

«Мне потом рассказывали, что меня утвердили на роль за 11 секунд. Все было просто, — признавался артист. — Собралась команда единомышленников, возглавляемая продюсером Валерием Тодоровским, и они меня взяли».

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«Не понимаю коллег, играющих только положительные роли. Вот, например, живой классик Георгий Жженов отказывался играть отрицательных персонажей, боясь потерять любовь зрителей. Это неправильно. Мне интересно играть и злодеев, и мерзавцев, и всепрощенцев», — говорил актер.

«Если стояла какая-то альтернатива — театр или кино, то всегда был театр на первом месте. Со временем авторитеты поменялись, может, театр сейчас в какой-то степени отошел на второй план… Для меня хобби — это моя профессия. Театр и кино — это моя жизнь».

Андрей Ильин (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Личная жизнь Андрея Ильина





Ушел от первой жены с одним чемоданом

«С Людмилой у нас не было шанса сойтись. У нее личная жизнь не сложилась, к сожалению. Она растворилась в учениках, друзьях и главным образом в педагогике, которой она до сих пор занимается. Мы состоим в прекрасных отношениях, мы и раньше особо не ссорились. Люда поняла меня, приняла мое признание. Она замечательная, очень прекрасная, чистая и открытая, до сих пор невероятно доверчивая и невинная. Такая, какой была много лет назад», — говорил артист.

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«Саша была человеком очень эмоциональным, а я не могу, когда на меня начинают давить и кричать. Я залезаю в раковину, в свой домик, и начинаю оттуда отбиваться. Я с Сашей расходился раз 20. Пока не наступил роковой день, когда я сказал: «Хватит». Состоялся восьмичасовой разговор, после которого мы поставили точку».

Андрей Ильин (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Развод, который никто не ожидал

В 53 года впервые услышал слово «папа»

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«Наверное, если бы я стал отцом в более раннем возрасте, относился бы к ребенку по-другому, менее трепетно, а сейчас я над ним дрожу, балую его, что, скорее всего, неправильно. Порой, когда надо показать твердость характера, я сдаюсь под обаянием и непосредственностью Тиши», — с трепетом рассказывал актер.

«Папа, я горжусь тобой».

Андрей Ильин (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Как Андрей Ильин живет сейчас