Скандальный брак с дочерью Табакова, звание «идеального мужа» и отцовство в 53 года: тайны жизни звезды «Каменской» Андрея Ильина
Его называли «идеальным мужем» после выхода «Каменской», но за кадром жизнь Андрея Ильина была совсем не похожа на красивую сказку. Три брака, болезненные расставания, громкий роман с дочерью Олега Табакова, годы безденежья и долгожданное отцовство в 53 года — судьба актера оказалась полна неожиданных поворотов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Из «Шанхая» на театральную сцену: детство Андрея Ильина
Андрей Ильин родился 18 июля 1960 года в Горьком (ныне Нижний Новгород) в семье, далекой от искусства. Его мама Зинаида Ивановна работала завхозом в профессиональном училище, отец всю жизнь был водителем. По отцовской линии семья происходила из староверов — отсюда и необычное отчество артиста Епифанович.
Детство будущего актера прошло в Сормовском районе, который местные жители называли «Шанхаем». Район считался неблагополучным, однако именно здесь Андрей полюбил книги, начал заниматься в драматическом кружке и понял, что хочет посвятить жизнь сцене. Кроме театра, он серьезно увлекался спортивной гимнастикой, плаванием, дзюдо и легкой атлетикой.
Особое место в его воспоминаниях всегда занимал отец:
«Когда я был маленьким, мне безумно нравилось ездить с отцом в его машине. Я обожал сигаретный дым, запах бензина, мне нравился запах его прокуренной и просаленной куртки. Я знаю, что папа меня очень любил, и чувствовал эту любовь».
Однако семейное счастье омрачила трагедия — в возрасте 28 лет умер старший брат Валерий. Позже многие интересовались, связан ли Андрей родственными узами с Владимиром Ильиным, однако актеры оказались лишь однофамильцами.
В 15 лет Ильин поступил в Горьковское театральное училище, позже работал в Рижском театре русской драмы, а затем перебрался в Москву. Он играл Гамлета, Хлестакова, Треплева и других известных персонажей, однако в начале 90-х переживал тяжелые времена — ролей почти не было, поэтому артист даже подрабатывал извозчиком.
Тогда он еще не знал, что впереди его ждут не только главные роли, но и испытания, которые окажутся куда тяжелее любых профессиональных трудностей.
«Каменская»: роль, которая изменила все
Первые годы в кино не приносили Ильину широкой известности. Он снимался в небольших ролях, а зрители практически не запоминали его имени.
Все изменилось в 1999 году после выхода сериала «Каменская».
«Мне потом рассказывали, что меня утвердили на роль за 11 секунд. Все было просто, — признавался артист. — Собралась команда единомышленников, возглавляемая продюсером Валерием Тодоровским, и они меня взяли».
Образ Алексея Чистякова стал настоящим феноменом. Миллионы зрительниц называли героя идеальным мужем — спокойным, понимающим и готовым всегда поддержать любимую женщину.
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Однако сам Ильин не хотел навсегда остаться только «хорошим парнем».
«Не понимаю коллег, играющих только положительные роли. Вот, например, живой классик Георгий Жженов отказывался играть отрицательных персонажей, боясь потерять любовь зрителей. Это неправильно. Мне интересно играть и злодеев, и мерзавцев, и всепрощенцев», — говорил актер.
После «Каменской» Ильин появился в десятках проектов, среди которых «Марш Турецкого», «Склифосовский», «Убийства по пятницам», «Тайна Лилит», «Варшава’21», «Нинель» и многие другие.
При этом сам Ильин не раз признавался, что театр всегда оставался для него главным:
«Если стояла какая-то альтернатива — театр или кино, то всегда был театр на первом месте. Со временем авторитеты поменялись, может, театр сейчас в какой-то степени отошел на второй план… Для меня хобби — это моя профессия. Театр и кино — это моя жизнь».
Но пока зрители восхищались экранным «идеальным мужем», в личной жизни самого актера все складывалось совсем иначе.
Личная жизнь Андрея Ильина
Ушел от первой жены с одним чемоданом
Первой супругой Ильина стала преподаватель актерского мастерства Людмила Ворошилова, которая была старше него на семь лет.
Во время жизни в Риге супруги приобрели квартиру, однако после распада Советского Союза решили переехать в Москву. Именно тогда их отношения начали меняться.
По одной из версий, Андрей влюбился в другую женщину. Он не стал скрывать этого от жены, честно признался во всем, оставил Людмиле квартиру в Риге и ушел практически с одним чемоданом, некоторое время ночуя у друзей.
Несмотря на развод, бывшие супруги смогли сохранить теплые отношения.
«С Людмилой у нас не было шанса сойтись. У нее личная жизнь не сложилась, к сожалению. Она растворилась в учениках, друзьях и главным образом в педагогике, которой она до сих пор занимается. Мы состоим в прекрасных отношениях, мы и раньше особо не ссорились. Люда поняла меня, приняла мое признание. Она замечательная, очень прекрасная, чистая и открытая, до сих пор невероятно доверчивая и невинная. Такая, какой была много лет назад», — говорил артист.
Но впереди Ильина ждала история любви, которую многие до сих пор называют самой тяжелой в его жизни.
«Принцесса» и 20 расставаний: брак с Александрой Табаковой
Следующей избранницей актера стала дочь Олега Табакова — Александра. Их роман длился около восьми лет и сопровождался постоянными конфликтами. Коллеги утверждали, что Александра считала себя «принцессой», упрекала Ильина его «низким происхождением», требовала отказаться от актерской профессии и заняться бизнесом, который, по ее мнению, должен был приносить значительно больше денег.
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По некоторым данным, именно тогда Андрей соглашался практически на любую работу, даже пытался открыть ресторан, лишь бы соответствовать ожиданиям любимой.
Дополнительные сложности создавала и непростая ситуация внутри семьи Табаковых. Утверждалось, что Александра конфликтовала с отцом после его ухода к Марине Зудиной и запрещала Ильину принимать помощь Олега Павловича.
Сам актер объяснял причины расставания иначе:
«Саша была человеком очень эмоциональным, а я не могу, когда на меня начинают давить и кричать. Я залезаю в раковину, в свой домик, и начинаю оттуда отбиваться. Я с Сашей расходился раз 20. Пока не наступил роковой день, когда я сказал: «Хватит». Состоялся восьмичасовой разговор, после которого мы поставили точку».
После этого романа Ильин, по словам людей из его окружения, решил больше не строить отношения с актрисами.
Казалось, что личное счастье снова ускользнуло от него. Но самый неожиданный поворот судьба приготовила гораздо позже.
Развод, который никто не ожидал
Позже актер женился на тренере по плаванию Ольге. Благодаря супруге он серьезно увлекся плаванием и спортом.
Со стороны этот союз казался счастливым, поэтому известие о разводе стало неожиданностью даже для близких друзей.
Позже в программе «Судьба человека» Ильин признался, что так и не смог назвать одну конкретную причину расставания. По его словам, брак разрушили накопившиеся претензии, недоговоренности и молчаливые обиды.
В 53 года впервые услышал слово «папа»
Когда в жизни Андрея появилась телевизионный редактор Инга Руткевич, он уже не рассчитывал, что судьба преподнесет ему такой подарок.
Они познакомились во время съемок передачи на его даче. Простое общение постепенно переросло в роман. У Инги уже была взрослая дочь Юлия от первого брака, а самому актеру пришлось долго добиваться ее доверия.
В 2013 году произошло событие, которое полностью изменило жизнь Ильина. В возрасте 53 лет он впервые стал отцом.
Сын Тихон родился раньше срока — на седьмом месяце беременности. Первые недели его жизни стали для семьи настоящим испытанием.
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Сам актер позже признавался, что именно позднее отцовство изменило его отношение к жизни.
«Наверное, если бы я стал отцом в более раннем возрасте, относился бы к ребенку по-другому, менее трепетно, а сейчас я над ним дрожу, балую его, что, скорее всего, неправильно. Порой, когда надо показать твердость характера, я сдаюсь под обаянием и непосредственностью Тиши», — с трепетом рассказывал актер.
Только после рождения сына Андрей и Инга официально зарегистрировали отношения.
В июле 2025 года актер отметил 65-летие в программе «Малахов». Поздравить его пришли Елена Яковлева, Валентин Смирнитский, Анна Якунина и другие коллеги.
Самым трогательным моментом выпуска стало видеопоздравление сына со словами:
«Папа, я горжусь тобой».
В тот же вечер Ильин вспоминал свое детство, рассказывал о первых шагах в профессии, о матери, мечтавшей увидеть сына народным артистом, и делился историей знакомства с Ингой. Съемочная группа также побывала на его малой родине и на даче семьи, где гостей угощали фирменной ухой.
Как Андрей Ильин живет сейчас
Сегодня Андрей Ильин продолжает играть в Театре имени Вахтангова, снимается в кино, участвует в новых проектах, среди которых «Четыре четверти», «Мертвая точка» и продолжение «Склифосовского». В свободное время он любит рыбалку.
За свою карьеру актер сыграл десятки самых разных персонажей — врачей, преступников, интеллигентов, политиков и исторических деятелей. Но парадокс его судьбы оказался в другом.
Миллионы зрителей полюбили Андрея Ильина за роль мужчины, которого считали идеальным мужем. Сам же актер шел к собственному семейному счастью долгие годы, пережил несколько тяжелых расставаний, разочарования и одиночество. И только после пятидесяти, став мужем Инги Руткевич и впервые взяв на руки сына Тихона, он, кажется, смог сыграть самую важную роль своей жизни — не на сцене и не перед камерой, а дома.