«Не ради формата»: Дима Билан впервые провёл гендер-пати

30 марта 2026, 11:37

Дима Билан впервые провёл гендер-пати на своём концерте для пары коллег

Дима Билан (Фото: Telegram @bilanofficial)

Дима Билан впервые провёл гендер-пати на своём концерте. Об этом сообщает Telegram-канал «Super.ru».





Певец помог узнать пол будущего ребёнка паре своих коллег. Билан признался, что очень нервничал. Он заявил, что организовал подобное мероприятие впервые, хотя гендер-пати давно вошли в моду в шоу-бизнесе.

«Да, видел, как это делают, видел и на своих концертах плакаты «помоги узнать пол ребёнка», но в глубине души всегда было ощущение, что для такого шага нужен особый момент. Не ради формата, а ради смысла. И я точно знал, первый раз должен случиться для кого-то по-настоящему близкого. И вот этот счастливый момент настал», — сообщил артист.