«Не смогли стать образцовыми родителями»: Айза-Лилуна Ай обратилась к сыну
Блогер Айза-Лилуна Ай и рэпер Гуф поздравили своего сына Сэма с 16-летием, опубликовав трогательные посты в соцсетях. В честь важной даты бывшие супруги также поделились архивными и семейными фотографиями с именинником.
Айза в своём обращении откровенно призналась, что они с Гуфом не смогли сразу стать идеальными родителями. По её словам, из-за этого Сэму пришлось рано повзрослеть и научиться разбираться в сложных ситуациях внутри семьи.
Она поблагодарила сына за терпение и за то, что он не держит обиду на родителей, несмотря на непростой опыт. Айза отметила, что за эти годы они проделали большую работу над собой и смогли создать для него более безопасную и поддерживающую среду.
Особое внимание она уделила личным качествам сына — его дисциплине, зрелости и умению отстаивать свои границы. По словам блогера, Сэм во многом стал для них примером и даже «учителем», помогая родителям меняться и расти.
Поздравление получилось не только трогательным, но и честным — с признанием ошибок, благодарностью и надеждой на крепкие отношения в будущем.
