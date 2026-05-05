«Пубертат хочется»: Вдова Владимира Лёвкина рассказала о недетской мудрости дочери
Вдова солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина, актриса Маруся Лёвкина, на премьере документального фильма «В Хогвартс я не попал» рассказала о своих отношениях с дочерью.
Дочь артистки Ника, несмотря на юный возраст, проявляет зрелость и рассудительность. Маруся отметила, что даже в моменты подростковых эмоций девочка находит в себе силы поддержать маму — обнимает её и успокаивает. Актриса призналась, что в такие минуты чувствует в поведении ребёнка «голос отца».
Лёвкина выполняет для Ники сразу несколько функций: она и повар, и водитель, и агент, и бухгалтер, и учитель. Дочь в ответ с теплотой говорит, что мама для неё — всё. При этом девочка не называет мать подругой, но характеризует их отношения как близкие, уважительные и доверительные.
