«Не существует больше этой певицы»: Соседов высказался о новых песнях Пугачёвой о войне

Сергей Соседов (фото: РИА Новости/Виталий Невар)
Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил, что принципиально не слушает новое творчество Аллы Пугачёвой.
Журналисты 360.ru хотели узнать, понравились ли критику две новые песни исполнительницы «Поцелуй войны» и «Мама». Однако Соседов дал понять, что даже не ознакомился с ними.
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«Я не слушаю новые песни Пугачевой. Принципиально. Для меня не существует больше этой певицы», – заявил телеведущий.Минувшей ночью состоялся релиз двух композиций, которые появились на официальном YouTube-канале певицы. Изначально из выпуск должен был состояться 11 апреля. Обе песни посвящены Великой Отечественной войне.
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Анастасия Чинкова