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Звукорежиссёр Лалетин заявил, что новые песни Пугачёвой – фейки, выпущенные искусственным интеллектом

Звукорежиссёр Лалетин: новые песни Пугачёвой выпущены искусственным интеллектом
Алла Пугачёва (фото: Instagram* @alla_orfey)

Алла Пугачёва (фото: Instagram* @alla_orfey)

Минувшей ночью на официальном канале Аллы Пугачёвой в одной из соцсетей появились две новые песни, посвящённые Великой Отечественной войне. Однако есть предположения, что композиции на самом деле не принадлежат певице.
Изначально пиар-менеджер артистки говорила о скором выходе одной композиции, релиз которой состоится 11 апреля. Однако были выпущены две песни и 2 апреля.

В описании к видео сказано, что слова и музыку к композиции «Поцелуй войны» написали Андрей Мисин и Андрей Ордынец. Песня посвящены подвигу солдат во время Свирско-Петрозаводской наступательной операции 1944 года.

Вторую, более пронзительную песню «Мама», сочинил Мисин в соавторстве с Пугачёвой, которая исполняет композицию от лица матери, потерявшей сына на фронте.

Преданные поклонники высоко оценили треки, правда не совсем поняли выбор такой тематики. А вот звукорежиссер Игорь Лалетин вообще утверждает, что песни фейковые и не принадлежат Пугачёвой, поскольку выпущены искусственным интеллектом.

К слову, сама Алла Борисовна не комментировала выход новых песен.

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*запрещён в РФ
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#музыка
«Просто предлагает себя!»: как выглядит и чем занимается 18-летняя наследница Олега Табакова Мария
02 апреля 2025, 12:51

Олег Табаков (фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)

История любви Олега Табакова и Марины Зудиной — настоящий роман с элементами драмы, который когда-то вызвал немало споров. Он — великий артист, преподаватель и семейный человек, она — его юная студентка, которой судьба уготовила стать не просто его ученицей, но и возлюбленной.
Их отношения развивались вопреки общественным нормам, и спустя годы этот союз подарил миру двоих детей. О том, как складывалась их жизнь и кем стала дочь Мария, расскажет «Радио 1».

Как началась история любви Табакова и Зудиной


В начале 80-х годов Марина Зудина только поступила в ГИТИС и мечтала учиться у Олега Павловича Табакова. Для неё он был кумиром детства, и, как оказалось, судьба благосклонно выполнила её желание. Девушка попала на курс к знаменитому артисту, а уже на втором курсе между 48-летним педагогом и 18-летней студенткой вспыхнул роман.

На тот момент у Табакова уже была семья. С 1959 года он состоял в браке с актрисой Людмилой Крыловой, и у них росли двое детей: сын Антон (1960 год) и дочь Александра (1966 год). Роман Табакова с Зудиной был в секрете целых 10 лет. Лишь немногие догадывались о тёплых чувствах актёра к молодой студентке, но никто и предположить не мог, что он действительно уйдёт из семьи.

Олег Табаков и Марина Зудина (фото: фото: Instagram* / marinazudina_official)

Развод с Людмилой Крыловой стал настоящим потрясением. Особенно болезненно эту ситуацию восприняла их дочь Александра, которая так и не смогла простить отца. Если Антон со временем нашёл в себе силы наладить с ним отношения, то Александра больше никогда не общалась с Олегом Павловичем и даже не пришла на его похороны.

Брак Табакова и Зудиной и совместные дети


В 1995 году Олег Табаков и Марина Зудина официально поженились. В том же году у них родился сын Павел. Будучи ребёнком знаменитых родителей, он не мог остаться в стороне от мира искусства. Уже в 12 лет он впервые вышел на сцену МХТ им. Чехова, а позже поступил в театральную школу своего отца. Несмотря на знаменитую фамилию, Павел проходил вступительные испытания на общих основаниях, без поблажек.

Сегодня он востребованный актёр, сыгравший более чем в 50 фильмах и сериалах, среди которых «Звезда» (2014) и множество других известных работ.

В 2006 году у Олега Табакова и Марины Зудиной родилась дочь Мария. Тогда актёру было уже 70 лет, и он сам сомневался, стоит ли заводить ребёнка в таком возрасте. Он понимал, что, возможно, не сможет провести с дочерью достаточно времени. К сожалению, его опасения оправдались: в 2018 году, когда Маше было всего 11 лет, он скончался от сердечного приступа, вызванного, по мнению близких, сепсисом из-за зубных имплантов.

Олег Табаков с семьей (фото: фото: Instagram* / marinazudina_official)

Чем занимается Мария Табакова сегодня?


Мария получила престижное образование, обучаясь в британской школе в Москве и окончив элитную Хорошёвскую гимназию. В детстве она проявляла интерес к театру, но после смерти отца её увлечения изменились.

Сейчас 18-летняя Мария Табакова — яркая девушка, блистающая на красных дорожках вместе со своей мамой. Однако в отличие от старшего брата, она не мечтает о сцене. Её больше привлекает мир моды — она хочет стать дизайнером одежды.

О личной жизни девушка предпочитает не распространяться. Но её мама однажды намекнула, что у дочери уже есть возлюбленный — молодой человек из хорошей семьи.

Смелые образы и критика в сети


Мария Табакова не боится экспериментов со стилем. Она часто появляется в откровенных образах, демонстрируя свою уверенность и яркую внешность. На одной из фотографий в соцсетях девушка позировала в эффектном красном платье, что вызвало шквал обсуждений. Некоторые подписчики посчитали снимок слишком смелым и откровенным.

«Девочка сидит на кровати, едва одета! Кажется, просто предлагает себя! Не очень подходящее фото для дочери таких знаменитых родителей», — писали пользователи интернета.

Мария Табакова (фото: Instagram* / tabakova.maria)

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Актриса Алёна Яковлева: нет ничего предосудительного в отношениях с молодым мужчиной
02 апреля 2025, 12:10

Алёна Яковлева (Фото: Телеграм, @Ayakovleva_official)

Российская актриса Алёна Яковлева столкнулась с общественной критикой из-за того, что завела роман с молодым мужчиной. По словам артистки, нет ничего плохого в таких отношениях.
«Я никому плохого не делаю. Я делаю только хорошее себе и людям. Что ж плохого? По-моему, это всё прекрасно», — поделилась Яковлева своим мнением в шоу «Историс — Откройте, Давид!».
Актриса утверждает, что рассказывает о своей личной жизни не ради пиара.

Алёна Яковлева — народная артистка России, это звание она получила в 2008 году. Актриса исполнила роли в таких проектах, как «Склифосовский», «Кадетство» и «Женский доктор».

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Бросил семью и развелся с Татьяной Догилевой спустя 18 лет: как сейчас живет Михаил Мишин
02 апреля 2025, 12:09

Михаил Мишин (фото: РИА Новости / Алексей Куденко)

Михаил Мишин — известный советский и российский писатель-сатирик, сценарист, переводчик, актёр и юморист. Его творчество оставило значительный след в отечественной культуре.
Он писал миниатюры для Аркадия Райкина, переводил знаменитые театральные пьесы, снимался в кино и работал над популярными сценариями. 2 апреля ему исполняется 78 лет. «Радио 1» расскажет о его биографии, творческом пути, личной жизни и главных достижениях.

Биография Михаила Мишина: детство и юность


Михаил Мишин (настоящее имя — Михаил Литвин) — известный советский и российский писатель-сатирик, переводчик, сценарист, актёр и юморист. Он родился 2 апреля 1947 года в Ташкенте (Узбекская ССР) в семье писателя и журналиста Анатолия Литвина и музыканта Маргариты Литвиной. С детства Михаил рос в атмосфере любви и заботы. Он был единственным ребёнком, поэтому его баловали родители. Однако из-за их постоянной занятости мальчик долгое время жил у бабушки.

До семи лет Михаил провёл в Ташкенте, но позже его семья переехала в Ленинград, где он окончил школу и поступил в Ленинградский электротехнический институт.

Образование и начало карьеры


В 1965 году Михаил Мишин поступил в Ленинградский электротехнический институт имени В. И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ) и успешно окончил его, получив диплом по специальности «Электрооборудование судов». После института он четыре года работал по специальности в ЦНИИ судовой электротехники и технологии, однако вскоре увлёкся литературной деятельностью.

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Будучи студентом, Мишин начал публиковаться в юмористических рубриках газет, а позже — выступать со своими произведениями со сцены. Его карьера быстро набирала обороты, и вскоре он стал одним из ведущих авторов в жанре сатиры.

Литературная деятельность Михаила Мишина


Михаил Мишин написал множество миниатюр, в том числе для знаменитого Аркадия Райкина, работая над спектаклем «Его Величество театр». Кроме того, он занимался переводами театральных пьес зарубежных авторов, таких как Ноэл Кауард и Рэй Куни.

«Аркадий Райкин являлся абсолютной величиной. О сотрудничестве с ним мечтали все авторы. При этом я, ведь, специально почти не для кого не писал. Ну, может быть, что-то для Аркадия Исааковича. И то, скорее мы обсуждали какие-то детали в моем тексте, который я уже написал заранее. И мог внести по желанию Райкина какие-то правки», — говорил Мишин в беседе с «МК».

Всего на счету писателя более десяти книг, многочисленные сценарии и переводы свыше двадцати пьес. С 1986 года он живёт в Москве. С 1979 года он является членом Союза писателей СССР, а позже вступил в Союз писателей Москвы.

Фильмография: Михаил Мишин в кино


С 1991 года Михаил Мишин начал сниматься в кино. В числе его работ:

  • «Гений»;
  • «Грешница в маске»;
  • «Московские каникулы»;
  • «О любви в любую погоду»;
  • «Вы не оставите меня»;
  • «Человек с бульвара Капуцинов».

Личная жизнь Михаила Мишина


Первый раз Михаил Мишин женился в 1970 году. Его супругой стала Ирина Кардашинская-Брауде, филолог по образованию. В браке они прожили 15 лет. В 1972 году у них родился сын Александр. Вторая жена писателя — известная актриса Татьяна Догилева. Они познакомились на съёмках музыкального фильма «Вольный ветер», где Догилева сыграла главную роль, а Мишин был автором сценария.

Интересно, что Михаил Мишин давно был влюблён в Догилеву, ещё с тех пор, как увидел её в телеспектакле «Гренада». Однако он долго не решался подойти к ней. Лишь на последний съёмочный день «Вольного ветра» Татьяна посмотрела на него по-новому, после чего они вместе пошли пить шампанское. Так начался их роман.

Татьяна Догилева (фото: кадр из передачи «Темная сторона»)

Хотя актриса влюбилась в писателя, она не хотела оставаться в роли любовницы. Их отношения развивались непросто: они то расставались, то снова сходились. В итоге Михаил Мишин ушёл из первой семьи, и Татьяна Догилева стала его женой. В 1994 году у пары родилась дочь Катя.

Развод Михаила Мишина и Татьяны Догилевой


После более 20 лет совместной жизни Михаил Мишин и Татьяна Догилева развелись в 2008 году. Причиной разрыва стало то, что писатель всё больше погружался в работу, а Татьяна начала злоупотреблять алкоголем.

«Я пришла к выводу, что талант жены во мне очень не развит. Я безнадежна», — сказала Догилева.

После развода актриса прошла лечение в психиатрической клинике, чтобы справиться с алкоголизмом и депрессией. Несмотря на расставание, они сохранили дружеские отношения и продолжают поддерживать друг друга.

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Наследство умершего Василия Уткина стало предметом спора: кто не может поделить его миллионы?
В Москве открыли наследственное дело после смерти Уткина
02 апреля 2025, 12:06

Василий Уткин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В марте прошлого года скончался спортивный комментатор и журналист Василий Уткин в возрасте 52 лет.
После его смерти было инициировано наследственное дело. Поскольку Уткин не состоял в браке и не имел детей, всё его наследство перейдёт к ближайшим родственникам. Тем не менее, существует вероятность, что две его бывшие супруги захотят претендовать на часть наследства. Для этого им потребуется обратиться в суд и подтвердить, что имущество комментатора является совместно нажитым.
«Бывший супруг имеет право подать иск в суд с соответствующими доказательствами, если имеется доля пережившего бывшего супруга», — отметила нотариус Марина Соколова в интервью РИА Новости.
Напомним, Василий Уткин начал свою карьеру на телевидении в 1994 году. Его многие помнят по футбольным передачам на «НТВ-Плюс» и «НТВ». Уткин завершил свою профессиональную деятельность в 2017 году. Предварительной причиной его смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии.

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«Ни дня без шпагата»: Валерия порадовала Иосифа Пригожина в его день рождения
Валерия заставила Иосифа Пригожина сесть на шпагат в его день рождения
02 апреля 2025, 12:03

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)

В среду, 2 апреля, продюсер Евгений Пригожин отмечает день рождения. Ему исполнилось 56 лет. Супруга Валерия еще утром приготовила для мужа необычный сюрприз.
«Моя любимая знает, чем меня, сластену, порадовать в день рождения — тортиком и тренировкой с Самирой. Ни дня без растяжки», — написал Пригожин в Telegram-канале.
В марте стало известно, что продюсер пообещал своему тренеру заплатить миллион рублей, если она посадит его на шпагат. После появились кадры первой тренировки, в ходе которой выполнялись упражнения на растяжку для начинающих.

По словам мужа Валерии, раньше он довольно много времени посвящал спорту, а сейчас хочет восстановить былую спортивную форму. Сейчас мужчина занимается дважды в неделю с тренером.

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