Звукорежиссёр Лалетин заявил, что новые песни Пугачёвой – фейки, выпущенные искусственным интеллектом

История любви Олега Табакова и Марины Зудиной — настоящий роман с элементами драмы, который когда-то вызвал немало споров. Он — великий артист, преподаватель и семейный человек, она — его юная студентка, которой судьба уготовила стать не просто его ученицей, но и возлюбленной.