Звукорежиссёр Лалетин заявил, что новые песни Пугачёвой – фейки, выпущенные искусственным интеллектом

Алла Пугачёва (фото: Instagram* @alla_orfey)
Минувшей ночью на официальном канале Аллы Пугачёвой в одной из соцсетей появились две новые песни, посвящённые Великой Отечественной войне. Однако есть предположения, что композиции на самом деле не принадлежат певице.
Изначально пиар-менеджер артистки говорила о скором выходе одной композиции, релиз которой состоится 11 апреля. Однако были выпущены две песни и 2 апреля.
В описании к видео сказано, что слова и музыку к композиции «Поцелуй войны» написали Андрей Мисин и Андрей Ордынец. Песня посвящены подвигу солдат во время Свирско-Петрозаводской наступательной операции 1944 года.
Вторую, более пронзительную песню «Мама», сочинил Мисин в соавторстве с Пугачёвой, которая исполняет композицию от лица матери, потерявшей сына на фронте.
Преданные поклонники высоко оценили треки, правда не совсем поняли выбор такой тематики. А вот звукорежиссер Игорь Лалетин вообще утверждает, что песни фейковые и не принадлежат Пугачёвой, поскольку выпущены искусственным интеллектом.
К слову, сама Алла Борисовна не комментировала выход новых песен.
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*запрещён в РФ
В описании к видео сказано, что слова и музыку к композиции «Поцелуй войны» написали Андрей Мисин и Андрей Ордынец. Песня посвящены подвигу солдат во время Свирско-Петрозаводской наступательной операции 1944 года.
Вторую, более пронзительную песню «Мама», сочинил Мисин в соавторстве с Пугачёвой, которая исполняет композицию от лица матери, потерявшей сына на фронте.
Преданные поклонники высоко оценили треки, правда не совсем поняли выбор такой тематики. А вот звукорежиссер Игорь Лалетин вообще утверждает, что песни фейковые и не принадлежат Пугачёвой, поскольку выпущены искусственным интеллектом.
К слову, сама Алла Борисовна не комментировала выход новых песен.
Читайте также:
Алла Пугачёва записала две песни о войне
«Любит Россию и не поддерживает Зеленского»: Юрий Куклачёв высказался о патриотизме Аллы Пугачёвой
«Она себя не сопоставляет с Россией»: продюсер оценил новую песню Пугачевой о войне
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова