Алла Пугачёва записала две песни о войне

Алла Пугачёва (фото: Instagram* @alla_orfey)
Алла Пугачёва выпустила две песни, посвящённые героям Великой Отечественной войны. Пока композиции временно недоступны до официального релиза.
Соответствующий пост был опубликовал в фанатской группе «Алла Пугачёва. Видеоархив» во Вконтакте. К публикации были прикреплены две композиции – «Поцелуй войны» и «Мама».
Одна из песен посвящена событиям Свирско-Петрозаводской наступательной операции, которая произошла летом 1944 года. Тогда бойцам советской армии удалось преодолеть оборону финнов. В своей песне Примадонна отмечает, что военные получают «поцелуи войны» от судьбы, которые проявляются «в виде стальной мины или шальной пули».
В настоящее время песни недоступны для прослушивания на музыкальных платформах. Однако выяснилось, что музыку к ним написал Андрей Мисин, а слова – Андрей Ордынец.
Читайте также:
«Любит Россию и не поддерживает Зеленского»: Юрий Куклачёв высказался о патриотизме Аллы Пугачёвой
Пугачева и Орбакайте продолжают зарабатывать миллионы в России
Аллу Пугачеву вырезали из фильма «Ледокол»
*запрещён в РФ
Одна из песен посвящена событиям Свирско-Петрозаводской наступательной операции, которая произошла летом 1944 года. Тогда бойцам советской армии удалось преодолеть оборону финнов. В своей песне Примадонна отмечает, что военные получают «поцелуи войны» от судьбы, которые проявляются «в виде стальной мины или шальной пули».
В настоящее время песни недоступны для прослушивания на музыкальных платформах. Однако выяснилось, что музыку к ним написал Андрей Мисин, а слова – Андрей Ордынец.
Читайте также:
«Любит Россию и не поддерживает Зеленского»: Юрий Куклачёв высказался о патриотизме Аллы Пугачёвой
Пугачева и Орбакайте продолжают зарабатывать миллионы в России
Аллу Пугачеву вырезали из фильма «Ледокол»
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова