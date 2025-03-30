Алла Пугачёва записала две песни о войне

Данила Козловский, отчаянно отрицающий эмиграцию из России, оказался в числе артистов-релокантов, которых нынешним летом с нетерпением ожидают в Латвии. Теперь ему трудно будет объяснить, как он попал в компанию «друзей Аллы Пугачёвой», которая традиционно проводит летний сезон в Юрмале.