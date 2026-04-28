Не только «Аурус»: Киркоров рассказал, как его дети зарабатывают свои деньги
Певец Филипп Киркоров поделился, как его дети делают первые шаги к финансовой самостоятельности. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артиста, сын Мартин и дочь Алла-Виктория уже пробуют зарабатывать собственные деньги, пусть и совсем небольшие.
Как рассказал Киркоров, дети помогают по хозяйству — вместе с помощниками они участвуют в уборке участка и получают за это символическое вознаграждение. Таким образом певец приучает их к труду и пониманию ценности денег.
Сам артист в это время продолжает активно гастролировать и передвигаться по стране, несмотря на сложные погодные условия, но подчёркивает: детям важно учиться зарабатывать самостоятельно, а не рассчитывать только на возможности родителей.
