«Откупаюсь»: Виктор Дробыш честно рассказал о роли дедушки

Виктор Дробыш

Продюсер Виктор Дробыш откровенно признался, что не считает себя образцовым дедушкой. По его словам, он редко уделяет время внукам и не слишком вовлечён в их воспитание. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Музыкант объяснил, что из-за занятости и большого количества собственных детей ему сложно глубоко погружаться в жизнь внуков. При этом он с юмором отметил, что предпочитает компенсировать это материально — просто даёт деньги семье, чтобы те сами покупали всё необходимое.

Как рассказал Дробыш, иногда ситуация доходит до курьёзов: он просит сына купить подарок, а тот уже постфактум сообщает сумму, которую нужно возместить.

Продюсер также высказал мнение, что основная ответственность за воспитание детей должна лежать на родителях, а роль дедушек и бабушек сегодня уже не так значима, как раньше.

Софья Метелева

