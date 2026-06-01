«Если инопланетянин — то красивый»: Катя Лель выставила требования к потенциальному жениху
Певица Катя Лель призналась, что не против снова выйти замуж. Однако у артистки сформировался четкий набор требований к потенциальному избраннику.
В подкасте «До звезды» артистка подчеркнула, что два года назад составила образ будущего жениха. Ключевое условие касается возраста.
«Я загадала себе, визуализировала его. Написала позиций сто как минимум. Не старше 35 лет. Если инопланетянин — то только если красивый. Хотя бы немного спортивный», — отметила певица.
Кроме того, будущий спутник жизни должен быть родом из России и придерживаться здорового образа жизни. Исполнительница хита «Мой мармеладный» добавила, что будет рада, если ее избранник разбирается в эзотерике и проявляет интерес к космосу.