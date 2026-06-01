«Если инопланетянин — то красивый»: Катя Лель выставила требования к потенциальному жениху

01 июня 2026, 04:48

Катя Лель выставила требования к потенциальному жениху

Катя Лель (РИА Новости / Владимир Астапкович)

Певица Катя Лель призналась, что не против снова выйти замуж. Однако у артистки сформировался четкий набор требований к потенциальному избраннику.





В подкасте «До звезды» артистка подчеркнула, что два года назад составила образ будущего жениха. Ключевое условие касается возраста.



«Я загадала себе, визуализировала его. Написала позиций сто как минимум. Не старше 35 лет. Если инопланетянин — то только если красивый. Хотя бы немного спортивный», — отметила певица.