Не задержался в Испании и не появился в «Папиных дочках»: куда пропал Александр Самойленко, ​подробности личной жизни

Александр Самойленко (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Не позвали в новые «Папины дочки»
В 2023 году состоялась премьера сериала «Папины дочки. Новые», но на экранах появились далеко не все герои полюбившейся многим истории. Не было и Александра Самойлова – стоматолога-ловеласа Андрея Антонова.
По словам актера, ему звонили и даже пригласили на съемки. Прежде чем соглашаться, Самойлов попросил прочитать сценарий, а уже потом дать ответ по поводу участия в съемках. Однако больше на связь с ним не выходили. Уточняется, что актер особо не расстроился, так как данный проект не считает лучшим в своей фильмографии.
Примечательно, что Александр не понимает, в чем причина успеха «Папиных дочек». Изначально он считал этот проект «провальным».
Четыре брака и многодетное отцовство
В жизни актера было множество романов, однако настоящее счастье Самойленко обрел лишь с четвертой официальной попытки.
Студенческий брак с Инессой Боровиковой закончился рождением общего сына Степана. Вторая жена, Елена, подарила актеру наследника Александра, но отношения долго не продлились. Третьей избранницей Самойленко стала некая Евгения, которая на 19 лет его моложе. В 2009 году она родила от актера сына Прохора, а в 2015 году брак распался.
Самойленко всегда привлекал внимание женщин, поэтому надолго в холостяках не задержался. Уже в 2016 году его четвертой женой стала актриса и директор Международного детского кинофестиваля «Алые паруса» Наталья Громова, которая родила актеру дочь Еву. Александр старается поддерживать общение со всеми своими наследниками.
Выбрал Россию вместо жизни в Испании
Находясь в третьем браке, Самойленко обзавелся недвижимостью за рубежом и перевез молодую жену с маленьким сыном на ПМЖ в Испанию. Вот только сам за границей надолго не задержался, тем более, когда в России его ждала любимая работа.
После развода молодая жена с сыном так и остались жить в Барселоне, тогда как Александр выбрал Россию. Тем не менее, актер старается ездить к сыну в гости и больше с ним общаться.
Жизнь Александра Самойленко сегодня
Сегодня Александру Самойленко – 60 лет, и он продолжает свой творческий путь. Недавно спешный актер снялся сразу в трех телевизионных проектах — «Бедные смеются, богатые плачут», «Золото Умальты» и «Никогда не поздно!».
Также актер уже не первый год состоит в труппе театра на Малой Бронной и регулярно участвует в провокационных и неординарных спектаклях режиссера Константина Богомолова. А еще выступает в качестве продюсера. У него даже есть собственная продюсерская компания, которая работает над сериалом «Спасская».
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