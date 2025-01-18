Пять мужей, «особенная» дочь и скандальная карьера: как живет певица Лолита Милявская

Лолита Милявская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Детство
Будущая артистка родилась в маленьком провинциальном городке в Закарпатье в семье, где творчество было неотъемлемой частью жизни. Мать Лолиты была джазовой певицей, отец — режиссером эстрады. Но, к сожалению, атмосфера вдохновения сопровождалась нехваткой семейного тепла: родители, занятые работой, отдали девочку на воспитание бабушке и дедушке.
Когда Лолите было 10 лет, ее родители разошлись, а отец эмигрировал в Израиль. Мать переехала в Киев в поисках работы, оставив дочь бабушке, а после ее смерти Милявская вернулась к матери, начав путешествовать с ее джазовым коллективом. Именно эти гастроли открыли девочке мир музыки. В одиннадцать лет ее талант заметила Ирина Понаровская, пригласив юную вокалистку выступать с ансамблем «Поющие гитары».
Судьбоносная встреча в филармонии
В 18 лет Лолита поступила в Тамбовский институт культуры, выбрав направление, связанное с постановкой мероприятий. Там она познакомилась с Александром Беляевым, который вскоре стал ее первым мужем. После переезда в Одессу Лолита работала в филармонии, ставила разговорные номера. Именно в этом месте Лолита встретила Александра Цекало.
Вместе они стали не только парой, но и партнерами, создав кабаре-дуэт «Академия». Поначалу публика относилась к их эксцентричному стилю и внешнему виду с настороженностью, однако спустя время упорство артистов принесло плоды. Второй альбом «Небальные танцы» разлетелся большими тиражами, а дуэт стали приглашать на главные площадки страны.
Самая обсуждаемая певица
Смелость Лолиты в творческих экспериментах стала ее визитной карточкой. Она была первой, кто внедрил анимацию в музыкальные клипы на постсоветском пространстве, разрушая привычные рамки жанра. После того, как «Академия» перестала существовать, Лолита заявила о том, что начинает сольную карьеру.
Первый альбом под названием «Цветочки» стал уверенным дебютом певицы. Дальнейшие работы закрепили за ней статус яркой исполнительницы. Альбомы «Шоу разведённой женщины» и «Фетиш» вызвали резонанс. Второй был снят с продажи по цензурным соображениям — событие, которое стало одной из обсуждаемых тем того времени.
На протяжении своей карьеры Лолита не только создала восемь студийных альбомов, но еще и получила роль Мамы Мортон в российской версии мюзикла «Чикаго». На телевидении ее авторское шоу «Без комплексов» стало хитом, обеспечив Лолите премию «ТЭФИ», а недавно она исполнила роль в сериале «Актрисы», продемонстрировав драматический талант.
Пять мужей и «особенная» дочь
Личная жизнь исполнительницы всегда привлекала не меньше внимания, чем ее творчество. Лолита была замужем пять раз, причем некоторые браки носили лишь фиктивный характер. Первым мужем звезды стал однокурсник Александр Беляев. Пара расписалась только ради того, чтобы не отправиться «на Колыму» по распределению.
Второй супруг Виталий Милявский дал ей фамилию и московскую прописку. Наиболее известным стал союз с Александром Цекало, который является якобы отцом ее дочери Евы. Певица не скрывала, что отношения с Александром держались на творчестве, а личная жизнь постепенно разрушалась.
Дочь Ева родилась раньше времени и ей поставили несколько страшных диагнозов – проблемы со зрением и отставание с развитием. Ее воспитанием занималась бабушка, пока Лолита строила карьеру. Певица никогда не пыталась скрывать сложности своего материнства, говоря о том, что не хотела повторять ошибок своих родителей, но жизнь заставила сделать трудный выбор.
Четвертым мужем Милявской стал бизнесмен Александр Зарубин. Их брак закончился трагически после выкидыша, причем певицу обвиняли в том, что она не берегла себя ради будущего ребенка. Пятый брак с теннисистом Дмитрием Ивановым закончился скандалом. Артистка выяснила, что ее муж изменял ей и даже пытался заработать на скандальных интервью.
Лолита сегодня
Сегодня Лолита продолжает удивлять поклонников. На январские праздники певица отправилась в Дубай. Привычная к вниманию публики, Милявская не скрывает деталей своего отпуска: в ее блоге уже появилось множество кадров, где она запечатлена в компании известного российского модельера Игоря Гуляева.
Игорь Гуляев, которого часто называют мастером перевоплощения женщин, оказался не просто спутником, но и соавтором курортных образов Лолиты. Модельер давно дружит с Милявской, а их совместная поездка стала объектом повышенного внимания.
На кадрах из Дубая видно, как сильно похудевшая Милявская прогуливается по пляжу в купальнике черного цвета с выразительным декольте, дополненном накидкой в тон. Особенно восторженные комментарии вызвали стройные ноги артистки и её подтянутая талия. По словам певицы, даже во время отдыха она придерживается правильного питания. Лолита заявляет, что строгий контроль позволяет ей чувствовать себя лучше даже в зрелом возрасте.
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