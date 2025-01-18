Режиссера «Гардемаринов» Светлану Дружинину экстренно госпитализировали

Светлана Дружинина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Отмечается, что артистку положили в больницу с острым бронхитом на фоне рака легких. Дружинина жаловалась на затрудненное дыхание, мокрый кашель, температуру и слабость.
Согласно информации канала, она болела полторы недели, однако вызвать скорую решилась только недавно. За три дня врачи стабилизировали ее состояние и отпустили домой, выписав медикаменты.
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