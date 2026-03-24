Стало известно, почему Билан продает роскошный дом в Подмосковье за 250 миллионов рублей
Певец Дима Билан выставил на продажу свою резиденцию в Подмосковье за 250 миллионов рублей. Об этом сообщает компания NF Group, которая занимается продажей объекта, пишет РИА Новости.
Дом площадью 440 квадратных метров находится в коттеджном поселке «Монтевиль» на Новой Риге. Он выполнен в минималистичном стиле и продается с дизайнерской отделкой. Внутри расположены четыре спальни, гостиная с высоким потолком, две кухни, сауна и гараж на два автомобиля. Участок земли занимает более 16 соток.
Причиной продажи стало приобретение нового загородного дома. В феврале мужчина сообщил о покупке жилья в ипотеку в дальнем Подмосковье и выставил на продажу два своих дома, один из которых уже нашел нового владельца.
Сейчас Билан остается одним из самых востребованных и популярных исполнителей современности. После почти трехлетнего перерыва артист порадовал поклонников выходом нового альбома в 2025 году.
