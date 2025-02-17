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«Неизлечим»: У стилиста и телеведущего Влада Лисовца обнаружен рак на последней стадии

У стилиста и телеведущего Влада Лисовца обнаружена онкология на поздней стадии
Влад Лисовец (Скриншот видео: Телеграм @vladislavlisovets)

Влад Лисовец (Скриншот видео: Телеграм @vladislavlisovets)

Известного российского знатока моды, стилиста, теле- и радиоведущего Влада Лисовца могут признать неизлечимо больным. У основателя арт пространства и кофейни LISObon обнаружено онкологическое заболевание на поздней стадии.
Дизайнер и предприниматель уже прошёл первый курс химиотерапии, сообщает телеграм-канал Mash. Болезнь была выявлена у Лисовца осенью прошлого года, когда он пришёл в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие. Врачи провели всестороннее обследование и поставили неутешительный диагноз: онкология в запущенной форме.

Первый этап противоопухолевой терапии не принёс ощутимых результатов. После проведённого курса препаратов у основателя сети салонов красоты начали выпадать волосы, как это часто бывает в подобных случаях. Поклонники уже стали отмечать перемены во внешности стилиста, причём далеко не в лучшую сторону. Врачи-онкологи намерены собрать консилиум, чтобы определить дальнейшие пути лечения Влада Лисовца. От прогнозов медики пока воздерживаются.

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«Выматывают мои кошельки»: Бизнес Лепса терпит миллионные убытки
Бизнес Григория Лепса терпит миллионные убытки
17 февраля 2025, 08:55

Григорий Лепс (Фото: ВКонтакте @official_leps)

Известный российский певец Григорий Лепс стал объектом общественного внимания после того, как объявил о своих отношениях с 18-летней Авророй Киба. Однако за романтическими новостями скрываются серьезные финансовые проблемы Лепса. Об этом пишет «‎ 7Дней.ru».
Несмотря на свои чувства, Григорий сталкивается с растущими затратами на перелеты для возлюбленной.

«Она вчера прилетела ко мне. Я ее попросил. Правда, эти перелеты выматывают мои кошельки», — признался артист в одном из интервью.

Он отметил, что старается проводить время с Авророй и ее мамой, которая, по словам Лепса, играет важную роль в их отношениях.

Тем не менее, финансовое положение певца вызывает беспокойство. По информации источников, его бизнес терпит убытки, и одна из компаний по кейтерингу, принадлежащая Наргизе Рзгаевне Фероян, уже находится на грани банкротства с долгами в полтора миллиона рублей. Другие предприятия Лепса, такие как «Хлебосольное подворье Григория Лепса» и «Лепс-оптика», также не приносят дохода, а турфирма «Алтайтревел» за три года показала нулевые результаты.

Единственным прибыльным направлением остается «Продюсерский центр Григория Лепса», который в прошлом году заработал 7,4 миллиона рублей. Однако поклонники уже выражают опасения по поводу будущего пары, отмечая, что невеста может столкнуться с реалиями жизни с мужчиной, имеющим миллионные долги.

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«Получила письмо, в котором я должна обойти ФСБ, полицию и Минкультуры»: у Лолиты отменили еще один концерт, теперь в Волгограде

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#бизнес
#концерт
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«Получила письмо, в котором я должна обойти ФСБ, полицию и Минкультуры»: у Лолиты отменили еще один концерт, теперь в Волгограде
17 февраля 2025, 04:56

Лолита Милявская (Фото: «ВК»/Лолита Милявская)

В течение года Лолита Милявская регулярно сталкивается с проблемами по организации концертов. После участия в скандальной голой вечеринке выступления певицы постоянно отменяют, а общественники следят за каждым шагом звезды.
Теперь у Лолиты отменили выступление в Волгограде, которое было запланировано на 5 марта. Несмотря на все попытки Милявской урегулировать ситуацию, в ответ ей присылали невыполнимые требования.

«Ну, а теперь фарс. Из Волгограда получила письмо, в котором до 23 февраля я должна собственноручно обойти ФСБ Волгограда, полицию Волгограда, Минкультуры Волгограда. Не помню, упоминались ли там жилищно-коммунальные службы. У всех надо спросить разрешение на проведение концерта», — делиться певица с подписчиками в социальных сетях.

«Такой бред»: Чеботина отреагировала на обвинения о плагиате Тейлор Свифт
«Такой бред»: Чеботина отреагировала на обвинения о плагиате Тейлор Свифт

В связи с этим Лолита уже объявила, что не будет пытаться спасти мероприятие и заявила об отмене концерта. Несмотря на все трудности, Милявская увидела для себя плюсы в данной ситуации. Подобные попытки общественников отменить выступления певица назвала хорошим для себя пиаром.

«Хочу вам сказать. Дорогие мои, вы опять все не так делаете. Вот эти вот активисты. Вы из посредственной певички ртом путем травли добиваетесь того, чтобы она стала легендой. Работайте еще в этом направлении», — говорит Лолита.

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#коммунальные службы
#шоу-бизнес
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#звёзды
#волгоградская область
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Юра Борисов не стал лауреатом британской премии BAFTA за роль в фильме «Анора»
17 февраля 2025, 01:46

Юра Борисов (Фото: Instagram*/yuri_borisov_)

Российский актер Юра Борисов не получил британскую премию BAFTA за роль свою в фильме «Анора». Итоги мероприятия опубликовала газета The Guardian.
Вручение кинопремии BAFTA прошло 16 февраля в Лондоне. Борисов был номинантом в категории «Лучший актер второго плана». Помимо него за золотую маску (главный приз премии) боролись: Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»). Победу же одержал американец Киран Калкин за свою роль в фильме «Настоящая боль».

«Анора» стала лауреатом в номинации «лучший кастинг». Исполнительница главной роли в картине Майки Мэдисон получила золотую маску за лучшую женскую роль.

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«Такой бред»: Чеботина отреагировала на обвинения о плагиате Тейлор Свифт
16 февраля 2025, 22:32

Люся Чеботина (Фото: Instagram*/lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина отреагировала на обвинения о плагиате наряда своей американской коллеги по цеху Тейлор Свифт. Чеботину цитирует Telegram-канал издания Super.
«Когда мне попадаются такого рода видео, хочется пожелать успеха людям, у которых есть время монтировать и выкладывать такой бред», — сказала российская исполнительница.
Она добавила, что такие наряды, а речь идет о красном платье с блестками и серебристом топе с юбкой все с теми же блестками, есть у огромного числа знаменитостей в поп-индустрии. В качестве примера, Чеботина упомянула певицу Тину Тернер.

Ранее стало известно, кто стал обладателем премии BAFTA за «Лучшую мужскую роль второго плана» в Лондоне.

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Назван обладатель премии BAFTA за «Лучшую мужскую роль второго плана»
Премию BAFTA за «Лучшую мужскую роль второго плана» получил Киран Калкин
16 февраля 2025, 22:10

Юра Борисов (Фото: Instagram*/yuri_borisov_)

Актер Киран Калкин взял премию BAFTA за «Лучшую мужскую роль второго плана», а звезда «Аноры» Юрий Борисов ушел без победы. Об этом проинформировал Telegram-канал издания Super.
Перед этим стало известно, что Юрий Борисов появился на премии BAFTA вместе с актрисой Майки Мэдисон, а также с Марком Эйдельштейном.

Борисов был в полосатом костюме и белой рубашке, а Эйдельштейн предпочел черно-белый костюм и ботинки с высокой подошвой.

Стоит отметить, что у Борисова еще есть шанс получить «Оскар» за «Лучшую роль второго плана». Церемония вручения состоится 2 марта.

Ранее стало известно, что пушкиновед Галина Седова дала оценку игре Юры Борисова в фильме «Пророк. История Александра Пушкина».

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