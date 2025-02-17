«Неизлечим»: У стилиста и телеведущего Влада Лисовца обнаружен рак на последней стадии

Влад Лисовец (Скриншот видео: Телеграм @vladislavlisovets)
Известного российского знатока моды, стилиста, теле- и радиоведущего Влада Лисовца могут признать неизлечимо больным. У основателя арт пространства и кофейни LISObon обнаружено онкологическое заболевание на поздней стадии.
Дизайнер и предприниматель уже прошёл первый курс химиотерапии, сообщает телеграм-канал Mash. Болезнь была выявлена у Лисовца осенью прошлого года, когда он пришёл в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие. Врачи провели всестороннее обследование и поставили неутешительный диагноз: онкология в запущенной форме.
Первый этап противоопухолевой терапии не принёс ощутимых результатов. После проведённого курса препаратов у основателя сети салонов красоты начали выпадать волосы, как это часто бывает в подобных случаях. Поклонники уже стали отмечать перемены во внешности стилиста, причём далеко не в лучшую сторону. Врачи-онкологи намерены собрать консилиум, чтобы определить дальнейшие пути лечения Влада Лисовца. От прогнозов медики пока воздерживаются.
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Первый этап противоопухолевой терапии не принёс ощутимых результатов. После проведённого курса препаратов у основателя сети салонов красоты начали выпадать волосы, как это часто бывает в подобных случаях. Поклонники уже стали отмечать перемены во внешности стилиста, причём далеко не в лучшую сторону. Врачи-онкологи намерены собрать консилиум, чтобы определить дальнейшие пути лечения Влада Лисовца. От прогнозов медики пока воздерживаются.
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Александр Бойцов