Унижения в школе, внебрачные дети и ненависть к российской глубинке: зачем стилист Влад Лисовец носит колготки и каблуки

Влад Лисовец (Фото: Telegram @vladislavlisovets)
Стилист Влад Лисовец известен своими смелыми экспериментами в одежде. Он не стесняется критиковать образы звезд российской эстрады, однако о личной жизни предпочитает молчать. На днях он шокировал публику признанием в том, что у него есть дети, которых он видел только на фото. Как живет главный стилист Москвы сейчас и почему о нем начали забывать, рассказывает «Радио 1».
Украинские корни и буллинг в школе за странный стиль
Влад Лисовец родился в 1972 году в семье с украинскими корнями на территории Азербайджана. Папа был машинистом поезда, а мама работала в железнодорожной лаборатории.
Лисовец не был похож на других членов семьи. В семь лет он пошел учиться балету, но через два года бросил, поняв, что это не его.
Уже в школьном возрасте он начал проявлять собственный стиль в одежде, что не сильно понравилось сверстникам.
«Меня жестко угнетали. Очень сильно избивали. Однажды повалили на пол и били ногами, порвали каблуком нос. Можно было обидеться, но я не обижен. Я сумел противостоять», — признался Лисовец на съемках YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Влад Лисовец (Фото: Telegram @vladislavlisovets)На протяжении многих лет молодой человек подвергался различного рода критике и травле, при этом он уверен, что стал тем, кем он является сегодня, благодаря силе своего характера.
В старших классах Влад увлекся парикмахерским делом. Сначала он тренировался на знакомых, а после устроился работать в салон в Баку. В 22 года молодой человек переезжает в Москву, после чего его жизнь начинает играть новыми красками. Он смог добиться успеха самостоятельно, не полагаясь на поддержку влиятельных знакомых или родственников.
Уже к 2000-м годам у Лисовца выстраивалась очередь из российских звезд, которые мечтали, чтобы их одевал и причесывал именно Влад. При этом у него нет профильного образования, кроме диплома училища по специальности универсального парикмахера. Несмотря на это, Лисовец хорошо зарабатывал и купил роскошную квартиру у Патриарших прудов.
Ненависть к российской глубинке и переезд во Францию
В какой-то момент Лисовец решает переехать во Францию. Однако перед этим он совершает поездки по городам России, чтобы узнать, как протекает жизнь за пределами МКАД. После путешествия стилист назвал российскую провинцию «очагом бедности» и пожаловался, что не смог нормально поесть, выспаться и выйти на улицу на каблуках.
Влад Лисовец (Фото: Telegram @vladislavlisovets)Он отметил, что поездка в регионы России заставила страдать. Стилист тогда целые сутки провел в поезде и с ужасом вспомнил продаваемые на остановках пюре и котлеты. По его словам, они напоминали «птичий помёт». Лисовец тогда сказал, что этим блюдом он не стал бы кормить даже свою собаку по причине боязни «заразить её вирусом поедания дерьма», а вот его попутчики их покупали и ели, саркастично отметил стилист.
Мужчина также был крайне возмущён употребляемым повсюду «грубым, жёстким тюремный матом», а также нежеланием людей «заниматься саморазвитием, культурой, внешностью, изучением этикета».
Сразу после возвращения 50-летний мужчина собрал вещи и улетел в Париж, где уже окончательно раскрылся и перестал быть похожим на самого себя. Однако, как оказалось, заработать денег во Франции не просто, и в конце прошлого года он возвращается в Россию, аккурат на неделю моды в Москве, куда явился в кружевных колготках, высоких черных ботинках на каблуках, черном пиджаке и черных очках, приведя в замешательство даже опытных столичных модников.
Поговаривают, что Лисковец переживает, что его забыли в столице и пытается притянуть к себе внимание своим эпатажным образом. Однако получается у него не очень хорошо, публика лишь смеется над ним и путает с женщиной.
Влад Лисовец (Фото: Telegram @vladislavlisovets)
Дети, которых никогда не видел
Лисовец не был женат и в своей жизни акцент делал на карьере, а не на личной жизни. Тем не менее, он признался, что у него есть дети от некой женщины. Детей он видел только на фотографиях, а они даже не знают, кем является их отец.
Лисовец рассказал, что расставание с матерью его детей было для него болезненным.
«Женщины — странные, эмоциональные создания. Сначала она сказала, что я отец, а потом — не я. Но сейчас мы в прекрасных отношениях», — рассказал стилист.
Влад считает, что его дети очень похожи на него внешне.
Так, Лисовец признался, что испытывает огромное желание стать настоящим отцом, однако опасается, что ему вновь придется бороться с обществом, которое не принимает тех, кто отличается от общей массы. А пока он радуется и биологическому отцовству.
Влад Лисовец (Фото: Telegram @vladislavlisovets)
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