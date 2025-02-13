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Унижения в школе, внебрачные дети и ненависть к российской глубинке: зачем стилист Влад Лисовец носит колготки и каблуки

Влад Лисовец (Фото: Telegram @vladislavlisovets)

Влад Лисовец (Фото: Telegram @vladislavlisovets)

Стилист Влад Лисовец известен своими смелыми экспериментами в одежде. Он не стесняется критиковать образы звезд российской эстрады, однако о личной жизни предпочитает молчать. На днях он шокировал публику признанием в том, что у него есть дети, которых он видел только на фото. Как живет главный стилист Москвы сейчас и почему о нем начали забывать, рассказывает «Радио 1».

Украинские корни и буллинг в школе за странный стиль


Влад Лисовец родился в 1972 году в семье с украинскими корнями на территории Азербайджана. Папа был машинистом поезда, а мама работала в железнодорожной лаборатории.

Лисовец не был похож на других членов семьи. В семь лет он пошел учиться балету, но через два года бросил, поняв, что это не его.


Уже в школьном возрасте он начал проявлять собственный стиль в одежде, что не сильно понравилось сверстникам.

«Меня жестко угнетали. Очень сильно избивали. Однажды повалили на пол и били ногами, порвали каблуком нос. Можно было обидеться, но я не обижен. Я сумел противостоять», — признался Лисовец на съемках YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Влад Лисовец (Фото: Telegram @vladislavlisovets)
На протяжении многих лет молодой человек подвергался различного рода критике и травле, при этом он уверен, что стал тем, кем он является сегодня, благодаря силе своего характера.

В старших классах Влад увлекся парикмахерским делом. Сначала он тренировался на знакомых, а после устроился работать в салон в Баку. В 22 года молодой человек переезжает в Москву, после чего его жизнь начинает играть новыми красками. Он смог добиться успеха самостоятельно, не полагаясь на поддержку влиятельных знакомых или родственников.

Уже к 2000-м годам у Лисовца выстраивалась очередь из российских звезд, которые мечтали, чтобы их одевал и причесывал именно Влад. При этом у него нет профильного образования, кроме диплома училища по специальности универсального парикмахера. Несмотря на это, Лисовец хорошо зарабатывал и купил роскошную квартиру у Патриарших прудов.

Ненависть к российской глубинке и переезд во Францию


В какой-то момент Лисовец решает переехать во Францию. Однако перед этим он совершает поездки по городам России, чтобы узнать, как протекает жизнь за пределами МКАД. После путешествия стилист назвал российскую провинцию «очагом бедности» и пожаловался, что не смог нормально поесть, выспаться и выйти на улицу на каблуках.
Влад Лисовец (Фото: Telegram @vladislavlisovets)
Он отметил, что поездка в регионы России заставила страдать. Стилист тогда целые сутки провел в поезде и с ужасом вспомнил продаваемые на остановках пюре и котлеты. По его словам, они напоминали «птичий помёт». Лисовец тогда сказал, что этим блюдом он не стал бы кормить даже свою собаку по причине боязни «заразить её вирусом поедания дерьма», а вот его попутчики их покупали и ели, саркастично отметил стилист.

Мужчина также был крайне возмущён употребляемым повсюду «грубым, жёстким тюремный матом», а также нежеланием людей «заниматься саморазвитием, культурой, внешностью, изучением этикета».


Сразу после возвращения 50-летний мужчина собрал вещи и улетел в Париж, где уже окончательно раскрылся и перестал быть похожим на самого себя. Однако, как оказалось, заработать денег во Франции не просто, и в конце прошлого года он возвращается в Россию, аккурат на неделю моды в Москве, куда явился в кружевных колготках, высоких черных ботинках на каблуках, черном пиджаке и черных очках, приведя в замешательство даже опытных столичных модников.

Поговаривают, что Лисковец переживает, что его забыли в столице и пытается притянуть к себе внимание своим эпатажным образом. Однако получается у него не очень хорошо, публика лишь смеется над ним и путает с женщиной.
Влад Лисовец (Фото: Telegram @vladislavlisovets)

Дети, которых никогда не видел


Лисовец не был женат и в своей жизни акцент делал на карьере, а не на личной жизни. Тем не менее, он признался, что у него есть дети от некой женщины. Детей он видел только на фотографиях, а они даже не знают, кем является их отец.

Лисовец рассказал, что расставание с матерью его детей было для него болезненным.

«Женщины — странные, эмоциональные создания. Сначала она сказала, что я отец, а потом — не я. Но сейчас мы в прекрасных отношениях», — рассказал стилист.

Влад считает, что его дети очень похожи на него внешне.

Так, Лисовец признался, что испытывает огромное желание стать настоящим отцом, однако опасается, что ему вновь придется бороться с обществом, которое не принимает тех, кто отличается от общей массы. А пока он радуется и биологическому отцовству.
Влад Лисовец (Фото: Telegram @vladislavlisovets)

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Анастасия Костенко раскрыла секрет счастливых отношений с Дмитрием Тарасовым
13 февраля 2025, 19:03

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми (фото: Instagram* @ kostenko.94)

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стараются радовать друг друга, а тех, кто их критикует, называют «душнилами».
Футболист и обладательница титула «Вторая вице-мисс Россия-2014» вместе уже семь лет. Их отношения начались в период, когда Тарасов ещё был женат на певице Ольге Бузовой, однако их брак стремительно шёл под откос. По крайней мере, так тогда думал Дмитрий. Для Ольги же его роман на стороне оказался большим ударом.

Отношениям Тарасова и Костенко не прочили ничего хорошего, хейтеры напоминали, что на чужом горе счастья не построишь, прогнозировали, что их брак протянется только год-два. Однако паре удалось сохранить союз, а их любовь прошла все проверки временем.

Им удалось не только создать крепкую семью, но и родить четверых детей: двух дочек и двух сыновей. Теперь девушка намекает, что не против стать мамой и в пятый раз. Дмитрия это нисколько не пугает, он, кажется, разделяет желание жены.

Несмотря на то, что пара продолжает доказывать подписчикам, что их любовь искренняя и крепкая, им то и дело приходят негативные сообщения от хейтеров, обвиняющих семью в постановочных видео и натянутых улыбках.

А, между прочим, Тарасов ради любимой жены готов отменить все свои планы, проснуться в шесть утра и отправиться с ней на фотосессию.

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*запрещён в РФ
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Юра Борисов и Анна Шевчук тайно поженились в 2014 году
Свадьба актёров Юры Борисова и Анны Шевчук прошла тайно
13 февраля 2025, 18:40

Юрий (Юра) Борисов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Поклонники актера Юры Борисова с нетерпением ждут решения судьбы «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Еще совсем недавно актер и его жена Анна Шевчук не афишировали детали своей жизни, однако сейчас самая милая пара российского шоу-бизнеса буквально у всех на устах.
История любви Юры и Анны примечательна тем, что отношения начались с непрерывных ссор. Юра рассказывает, что влюбился в Анну с первого взгляда, едва увидев ее в театральном училище имени Щепкина. Он серьёзно был настроен завоевать Анну, но та со скепсисом отнеслась к его напору. Его настойчивость Анну отпугивала, а то, что она старше Юры на два года, казалось ей непреодолимой преградой.

Однако настойчивость будущего номинанта на «Оскара» не признавала и не замечала препятствий. Однажды он залез в окно комнаты в общежитии, где жила девушка. Вопреки ожиданиям, вместо бурного романа между Юрой и Анной возникали постоянные ссоры, они то сближались, то вновь расходились.

Перелом произошел толь, когда молодые актеры вместе репетировали дипломный спектакль. На выпускном в институте они уже стабильно и почти официально были вместе. В 2014 году Юра Борисов и Анна Шевчук тайно от всех, даже от родителей, сыграли свадьбу. Сейчас у звёздной четы подрастают две дочери, Марфа и Акулина.

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#премия оскар
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Алексей Чадов лишился 75 млн рублей: подробности об обмане актёра
13 февраля 2025, 18:25

Алексей Чадов (фото: Telegram @AlexChadoff)

Бывший партнёр по бизнесу Алексея Чадова, продюсер Максим Боев, обманул актёра на 75 миллионов рублей во время работы над патриотическим фильмом. Об этом сообщила юрист артиста Анна Фролова.
В 2021 году Чадов написал сценарий к фильму «За ВДВ». К работе над картиной актёр привлёк Боева, который предложил Алексею заключить партнёрское соглашение в качестве индивидуального предпринимателя с компанией его жены Ирины. Партнёры решили, что средства, вырученные с проката, будут перечисляться в фирму супруги Боева, а Чадов работает по партнёрскому договору с продюсером и кинокомпанией. Чистую же прибыль планировалось разделить пополам, отметила Фролова в беседе с NEWS.ru.

По официальным данным, патриотический фильм собрал в прокате 297 миллионов рублей. При этом компания Боевой не выполнила условия партнёрского договора и ничего не выплатила от чистой прибыли продаж. В момент, когда деньги должны были быть перечислены Алексею, от компании поступил иск в суд о расторжении договора с ним.

Также кинокомпания совместно с Боевым ополчились против Чадова и утверждают, что фильм вышел в прокат под названием «За Палыча», а в сценарии артиста указано «За ВДВ»поэтому это якобы две разные картины, и, соответственно, партнёрский договор недействителен.

Судебное заседание состоится 6 марта. Чадов предоставил все имеющиеся у него доказательства своей правоты.

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#фильм
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#сценарий
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«Эффект йо-йо»: Стало известно, чего боится худеющая на таблетках Анна Семенович
Врач-диетолог Пришвина одобрила подход к похудению певицы Анна Семенович
13 февраля 2025, 18:10

Анна Семенович (Фото: ВКонтакте @official_semenovich)

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович борется с лишними килограммами, принимая препарат, аналогичный «Оземпику». Певица избавилась от семи лишних килограммов, однако не гонится за моментальным эффектом, ей важнее долгосрочный результат.
Об этом сообщает звёздно-ориентированный портал «Страсти». Препарат был назначен бывшей фигуристке для борьбы с инсулинорезистентностью, он помогает избегать переедания и работает в симбиозе с физической активностью и правильно подобранным рационом.

Анна использует принцип сбалансированного питания с умеренным дефицитом калорий, которое обеспечивает организм нужными витаминами и микроэлементами. Диета, выбранная Анной, предполагает правильное распределение белков, жиров и углеводов
Также она применяет силовые упражнения и кардионагрузки. Все это помогает постепенно снижать вес и поддерживать мышечную массу, а также избежать циклических изменений веса, когда лишние килограммы то появляются, то исчезают — так называемого «эффекта йо-йо»

Рассказывая о своих результатах в снижении массы тела, Семенович говорит о важном психологическом аспекте похудения. Борьба с лишними килограммами – это не только диета и упражнения, но и преодоление многочисленных эмоциональных барьеров.

Врач-диетолог Кристина Пришвина полностью поддерживает и одобряет такой подход. По ее мнению, аналог «Оземпика» должен сопровождаться правильным питанием, адекватными физическими нагрузками и контролем психоэмоционального состояния. Только тогда это приведет к желанному устойчивому результату без «эффекта йо-йо».

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Мизулина намекнула на отношения с SHAMAN'ом и пообещала раскрыть тайну 9 марта
13 февраля 2025, 16:50

Екатерина Мизулина и SHAMAN (фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Екатерину Мизулина в ходе встречи со школьниками и студентами в Кемерово рассказала, что её связывает с певцом SHAMAN'ом, и пообещала раскрыть всю правду 9 марта.
«Вы всё узнаете 9 марта», – заявила глава Лиги безопасного интернета.
Как сообщает издание «Сiбдепо», в Кемерово ​Мизулина и Дронов приехали в один день – у него сегодня концерт, на который часть поклонников пошла сразу же после встречи с Екатериной.

Слухи о возможных отношениях между Мизулиной и Ярославом Дроновым ходят по сети уже давно. Недавно пара дала новый повод для обсуждений. 3 февраля они вместе посетили концерт в столичной школе №1409. В какой-то момент школьники начали кричать «Горько!». Певец смутился, но среагировал – прикрыв лицо рукой, он поцеловал Екатерину. Однако чёткого подтверждения того, что поцелуй действительно состоялся, нет.

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