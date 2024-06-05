Стилист Лисовец о введении дресс-кода для артистов: напоминает постулаты СССР

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Депутат Госдумы Ирина Филатова направила письмо министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой ввести дресс-код для артистов на выступлениях, сообщили в ТАСС. Предлагается обязать артистов соблюдать определенные требования к стилю одежды на тех мероприятиях, которые не предполагают возрастных ограничений. Поводом для такого обращения стало выступление певицы Ольги Бузовой в Уфе.
Российский стилист, теле-и радиоведущий, бизнесмен Владислав Лисовец в беседе с «Радио 1» сказал, что считает предложение о дресс-коде для артистов странным.
Стилист добавил, что такое предложение напоминает постулаты СССР.
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«Мне кажется, это крайне странно. Всё-таки артист знает свою аудиторию, и на сегодняшний день я бы не сказал, что кто-то переходил какие-то границы. Это ведь развлекательный жанр, и кто-то показывает свои красивые части тела. На мой взгляд, надо заниматься культурой, и тогда люди с внутренней культурой не будут позволять себе каких-то шалостей», — сказал эксперт.
Стилист добавил, что такое предложение напоминает постулаты СССР.
«На мой взгляд это уже похоже на Советский Союз, когда кто-то всё время пытается руководить внешним видом, запретами и так далее. Нормы для всех, нормы для артистов… В 21 веке это, как минимум, странно», — заключил Владислав Лисовец.
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Анастасия Бондарева