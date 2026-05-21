Неизвестная женщина проникла в замок Джонни Деппа в Лос-Анджелесе
Полиция Лос‑Анджелеса получила информацию о подозрительной женщине возле дома 62‑летнего Джонни Деппа. Звонок поступил около 16:00 по местному времени, пишет TMZ.
Нарушительницу спокойствия заметили у главных ворот у подножия холма, где расположен дом актера. По предварительной информации, подозрительная личность уже неоднократно появлялась в этом районе и вела видеосъемку дома знаменитости. Как утверждают правоохранители, она пыталась связаться с кумиром и передать ему какое-то сообщение.
Сотрудники полиции оперативно выехали на место происшествия, однако к их прибытию подозреваемая уже скрылась. К настоящему моменту никто не задержан, а устанавливаются личность и мотивы женщины.
