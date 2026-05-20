«Маленькие поедатели борща»: Дарья Мельникова показала забавную фотосессию с детьми — фото

20 мая 2026, 22:49

Актриса Дарья Мельникова выложила теплую фотосессию с сыновьями

Дарья Мельникова (Фото: Instagram**/melnikovadsh)

Дарья Мельникова показала повзрослевших детей на семейных фото. 34-летняя актриса поделилась в личном блоге снимками с десятилетним Артуром и семилетним Марком.





На кадрах сыновья позируют в повседневной одежде. Старший — в полосатой рубашке и тёмных брюках, младший — в серых штанах и чёрном лонгсливе. Сама Мельникова выбрала длинное облегающее платье кремового оттенка.



Дарья Мельникова с сыновьями Артуром и Марком (Фото: Instagram**/melnikovadsh)

«Я и мои маленькие поедатели борща. Всё, что хочу передать вам, мои котики, это чувство юмора, в остальном разберётесь», — говорится в посте.