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«Нельзя так делать – он же живой»: Ирина Безрукова озвучила табу в отношениях с мужчиной

Ирина Безрукова рассказала о табу в отношениях с мужчинами
Ирина Безрукова (фото: Telegram @bezrukova_telegram)

Ирина Безрукова (фото: Telegram @bezrukova_telegram)

Ирина Безрукова сегодня отмечает 60-летие. Актриса в честь юбилея дала большое интервью изданию WomanHit, в котором намекнула на роман с мужчиной, с которым возможно построит семью.
Также звезда рассказала, на что обращает внимание при знакомстве с потенциальными избранниками. Она заявила, что очень ценит искренние эмоции, и дала понять, не склонна морочить мужчинам голову и демонстрировать фальшь.

«Если я ничего не чувствую, то это же сделка. Это нечестно. У меня в юности были подруги, которым нравилось морочить мозги мальчикам. Но нельзя это делать, он же живой», – отметила Безрукова.
Актриса также осудила женщин, вступающих в отношения из корыстных побуждений. Она назвала подобные сделки недостойными, а изображение любви по отношению к нелюбимому человеку – недопустимым, поскольку партнёр в какой-то момент всё равно всё поймет.

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Неудачный брак и счастье с экс-солисткой «Стрелок»: начало карьеры певца Бурито, личная жизнь и «Три аккорда»
11 апреля 2025, 16:57

Бурито (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Игорь Юрьевич Бурнышев – музыкант, режиссер и клипмейкер, солист группы «Burito», в которой он выступает под псевдонимом Гарик Burito. Про его детство и становление на музыкальном пути — в материале «Радио 1».

Кто такой Бурито: биография Игоря Бурнышева


Родился Игорь 4 июня 1997 года в Ижевске — столице Удмуртии. Отец работал на радиозаводе фрезеровщиком, а мать монтажницей. В семье есть еще младший брат, который позже стал ведущим на «LOVE RADIO».

Игорь рос активным и любознательным, хотел изучать много нового и интересного. Мальчик много читал, занимался спортом, участвовал в школе в литературных вечерах и конкурсах. Музыку Игорь полюбил в средней школе: во время школьных походов в горы песни у костра придавали особую атмосферу происходящему. Мальчик заинтересовался творчеством и инструментом. Научился на нем играть, писал стихи, подбирал к ним музыку. После окончания школы поступил в местное училище культуры на «Режиссера-постановщика драматического театра». Также вел прямые эфиры на ижевской радиостанции «Радуга». После второго курса юноша решил переехать в Москву и поступить на режиссера-постановщика шоу-программ».


Музыкальная карьера: брейк-данс, «Банд`Эрос», собственный проект


В студенческие годы Игорь Бурнышев активно развивался в творчестве: он освоил брейк-данс, преподавал его новичкам, выступал как диджей под псевдонимом DMСB, режиссировал видеоклипы и работал хореографом-постановщиком с танцевальной командой Urbans.

В 1999 году вместе с друзьями Игорем Бледным и Сергеем Захаровым он создал музыкальный проект «Бурито». Группа записала несколько треков, включая композицию «Путин», исполненную на радио «Максимум» в программе Бачинского и Стиллавина. Однако проект не получил широкой известности и вскоре распался.

Неудача не остановила Бурнышева. В 2005 году он познакомился с Александром Дуловым, создателем группы «Банд’Эрос». Игорь помог с постановкой хореографии для клипа «Бум-сеньорита», а позже стал солистом коллектива.

Несмотря на успех в «Банд’Эрос», Игорь не отказался от мечты о собственной группе. Он начал откладывать средства на создание собственной студии звукозаписи и в 2012 году возродил проект «Бурито». Название группы происходит от японских иероглифов: «bu» (воин), «ri» (справедливость) и «to» (меч). Музыка коллектива сочетает элементы поп-рока, R&B и хип-хопа.

Песня «Ты знаешь», записанная с певицей Елкой, быстро стала хитом, за ней последовали успешные композиции «Мама», «Мегахит» и «Пока город спит», принесшие группе музыкальные награды.

Помимо вокала, Игорь занимается режиссурой клипов как для «Бурито», так и для других исполнителей, включая Елку и Иракли.

Фото: кадр из шоу «Три аккорда»

Личная жизнь Бурито


В личной жизни Игорь был женат дважды. От первого брака у него есть взрослая дочь, родившаяся в 2001 году, которая также интересуется музыкой. Второй супругой стала Оксана Устинова, бывшая солистка группы «Стрелки» и телеведущая канала «Муз-ТВ». Они познакомились в конце 2010 года на благотворительном мероприятии, вскоре начали жить вместе и через три года официально зарегистрировали брак. В феврале 2017 года у пары родился сын Лука.

Игорь поддержал Оксану в начале её сольной карьеры под псевдонимом Ustinova. Её песни, включая хит «Уходим в закат», записываются в их семейной студии.

Участие в «Трех аккордах» –2025


Игорь выступил в проекте в девятом сезоне. В состав постоянного жюри вошли Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум и Сергей Трофимов.

Певец Бурито сейчас


Сейчас музыкант стоит и дальше карьеру, выступая на сцене, организовывая туры, принимая участие в музыкальных телепроектах.

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Рэпера Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе
11 апреля 2025, 16:51

Похороны Паши Техника (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Рэпера Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище, расположенном в подмосковной Балашихе.
Как сообщает РИА Новости, на церемонию прощания с музыкантом пришли более тысячи людей — поклонники, друзья и родные, среди них: родители Техника, его бывшая жена Ева Карицкая, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэперы Metox (Алексей Самсонов) и Птаха (Давид Нуриев) и другие. Траурные венки прислали многие друзья рэпера, например Гуф (Алексей Долматов).

После отпевания в храме Петра и Павла фанаты Техника поехали на кладбище вслед за кумиром. Музыканта похоронили в белом гробу.

Ранее рэпер Птаха обвинил поклонников в смерти Паши Техника. По его словам, фанатам Техник нужен был исключительно в состоянии наркотического опьянения, когда он вёл себя неадекватно.

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Два развода и неудачная попытка забеременнеть: Ирине Безруковой 60 лет, какую трагедию пришлось пережить актрисе
11 апреля 2025, 16:20

Ирина Безрукова (фото: Instagram* / irina_bezrukova_official)

11 апреля 2025 года российская актриса Ирина Безрукова отмечает 60-летний юбилей. Зрителям она знакома по культовым фильмам «Коля» (обладатель «Оскара»), «Графиня де Монсоро», «Землетрясение», «Чикатило» и многим другим.
Но за кулисами её актёрской карьеры скрывается сложный, местами трагичный жизненный путь. «Радио 1» расскажет о ее биографии, творческом пути и о том, какие трагедии пришлось пережить актрисе.

Биография Ирины Безруковой: детство с бабушкой


Ирина Безрукова родилась 11 апреля 1965 года в Ростове-на-Дону. Её отец, Владимир Бахтура, был музыкантом — гобоистом в симфоническом оркестре, а мама, Людмила, работала врачом.

Все было хорошо до тех пор, пока ее родители не развелись. Девочке на тот момент было восемь лет. Отец уехал в Артёмовск и исчез из жизни дочерей. Когда Ирине было 11, она пережила ещё одну утрату: мама умерла от онкологического заболевания.


Ирина Безрукова (фото: Instagram* / irina_bezrukova_official)

Воспитание Ирины и её сестры Ольги взяла на себя бабушка. Чтобы прокормить внучек, ей пришлось устроиться дворником. Семья жила скромно, и Ирина с ранних лет шила себе одежду самостоятельно.

«Я росла скромной, застенчивой девочкой. Когда позже начала слышать комплименты, удивлялась: неужели это обо мне?» — рассказала актриса в интервью журналу «Антенна — Телесемь».

Ирина Безрукова: начало карьеры и социальная помощь


Сначала девушка мечтала стать врачом, как мама, но позже по совету знакомого подала документы в Ростовское училище искусств — и сдала вступительные экзамены на высший балл. Уже на втором курсе её пригласили работать в Ростовский академический театр драмы им. Горького, где она поборола робость и обрела уверенность на сцене.

После окончания училища в 1988 году Ирина Безрукова уехала в Тулу, где играла в местном театре. Некоторое время она выступала и в «Табакерке», подменяя заболевшую актрису. Однако там она не задержалась.

Спустя годы актриса снова вернулась в театр — уже в антрепризу Сергея Безрукова, а затем — в Московский Губернский театр, где исполнила главную роль в спектакле «Бесконечный апрель», который до сих пор идёт на сцене.

Ирина Безрукова (фото: Instagram* / irina_bezrukova_official)

Особое место в её жизни занимает социальная деятельность. В 2013 году Ирина получила профессию тифлокомментатора — человека, который озвучивает происходящее на сцене для зрителей с нарушением зрения. Она мечтала, чтобы в каждом крупном городе был хотя бы один такой специалист, и способствовала созданию онлайн-портала для незрячих, где можно узнать о спектаклях с тифлокомментариями. Московский Губернский театр стал первым в России, кто внедрил такую систему, за что получил премию имени Елены Мухиной в категории «Инновационный прорыв».

Безрукова стала известна благодаря фильму «Когда опаздывают в ЗАГС». Позже она сыграла в криминальной драме «Путана», а затем — в десятках других проектов: от «Коли» и «Полного контакта» до «Непрощённого» и «Короче, я женюсь!».

Личная жизнь Ирины Безруковой: два мужа и ЭКО


Первым мужем Ирины стал актёр Игорь Ливанов. Они познакомились в Ростове — он преподавал в училище, где училась Ирина. За несколько лет до этого Ливанов потерял жену и дочь в железнодорожной аварии. Ирина помогла ему справиться с болью, и в их семье родился сын Андрей. Однако в 2000 году супруги расстались.

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В 2015 году случилась трагедия — их сын Андрей погиб в возрасте 25 лет. По официальной версии, он поскользнулся в ванной и получил смертельную травму головы. Ирина позже рассказала, что у сына был диабет и в детстве он чуть не утонул.

Ирина Безрукова с сыном (фото: Instagram* / irina_bezrukova_official)

Вторым супругом Ирины стал актёр Сергей Безруков. Их брак продлился 15 лет.

«Сергей был огонь. Его невозможно было не заметить», — призналась она в интервью на Первом канале.

В 2012 году пара проходила процедуру ЭКО в Германии, зарегистрировавшись под чужой фамилией — Кузнецовы. Беременность не сохранилась.

В это время всплыла информация о внебрачных детях Сергея — Александре и Иване, которых родила актриса Кристина Смирнова. Но причиной развода стала режиссёр Анна Матисон, с которой у Безрукова позже родились трое детей.

Несмотря на расставание в 2015 году, Ирина и Сергей сохранили хорошие отношения. Они продолжили сотрудничество в Губернском театре и Фонде поддержки социокультурных проектов. Безрукова оставила его фамилию, но больше замуж не выходила.

Ирина и Сергей Безруковы (РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Впала в глубокую депрессию


Смерть сына и развод случились почти одновременно. Ирина впала в глубокую депрессию — не могла есть, спать, общаться. Но в свой 50-летний юбилей — 11 апреля 2015 года — она вновь вышла на сцену.

Позже она написала автобиографию «Жить дальше…», где откровенно рассказала о своей боли и пути к восстановлению.

Ирина Безрукова: как живет сейчас


В 2023 году актриса купила дом в Подмосковье — для уединения и встреч с близкими. Она также оформила ипотеку на дачный участок и собрала уникальную коллекцию ювелирных украшений.

В этом же году перенесла тяжёлую форму лихорадки Денге после поездки в Таиланд. Однако быстро восстановилась и вернулась к работе.

Весной 2025 года Ирина Безрукова призналась, что могла попасть на церемонию «Оскара» в 1996 году, когда фильм «Коля» получил награду. Однако поездка не состоялась — из-за нехватки средств.

Актриса до сих пор не состоит в отношениях. Она с юмором рассказывает, как отказывает женатым мужчинам: «В следующей жизни без очереди, пожалуйста. А пока жене привет передайте».

Сегодня Ирина Безрукова продолжает сниматься в кино и сериалах, активно участвует в благотворительности. Она входит в попечительский совет фонда «Возрождение», соучредитель Фонда Сергея Безрукова, участвует в проектах WWF и помогает развивать инициативу фонда Алексея Антропова «Начало».

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Максим Фадеев получил права на бренд «Глюкоза» на фоне конфликта с певицей
11 апреля 2025, 16:15

Максим Фадеев (фото: Telegram @maxfadeev1)

Продюсер Максим Фадеев зарегистрировал в Роспатенте бренд «Глюкоза».
Участие певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой разгневало продюсера, а добавило масла в огонь скандальное выступление артистки в Красноярске. После этого Фадеев пригрозил, что добьётся для неё запрета на использование творческого псевдонима.

Сегодня появилась информация, что продюсеру удалось получить права на бренд «Глюкоза», под которым он сможет продавать устройства для записи и воспроизведения звука, книги, канцелярские принадлежности, одежду, головные уборы, 3D-часы и многое другое.

Кроме того, Фадеев теперь сможет заключать коммерческие сделки для третьих лиц, арендовать площадки для размещения рекламы и организовывать выставки.

Распоряжаться товарным знаком он сможет до 2034 года, уточняет Агентство городских новостей «Москва».

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«Коробка конфет «Ассорти»: Собчак высмеяла наряды звёзд на премии «Жара Music Awards»
Ксения Собчак высмеяла наряды звёзд на премии «Жара Music Awards»
11 апреля 2025, 15:55

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

Ксения Собчак высмеяла наряды звёзд на церемонии вручения музыкальной премии «Жара Music Awards», которая состоялась накануне. Соответствующий пост журналистка опубликовала в своём Telegram-канале.
Телеведущая разместила несколько фотографий с красной дорожки, на которых представлены певицы Анна Asti, Анна Седокова, Алсу, Клава Кока и актриса Юлия Годунова. Все девушки пришли на мероприятие в платьях золотистых тонов с металлическими переливами. Наряды прекрасно сочетались с задним фоном фото-зоны и эмблемой премии.

Однако Собчак накинулась на звёзд с критикой.

«Никто. Абсолютно никто. Коробка конфет "Ассорти" в твоём холодильнике», – подписала пост журналистка.


При этом несколько дней назад профессор моды РГУ им. А.Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа Надежда Коробцева оценила наряды самой Собчак. По её словам, телезвезда часто выбирает нелепые вещи, которые не подходят к цветотипу её внешности.

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