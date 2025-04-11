«Нельзя так делать – он же живой»: Ирина Безрукова озвучила табу в отношениях с мужчиной

Ирина Безрукова (фото: Telegram @bezrukova_telegram)
Ирина Безрукова сегодня отмечает 60-летие. Актриса в честь юбилея дала большое интервью изданию WomanHit, в котором намекнула на роман с мужчиной, с которым возможно построит семью.
Также звезда рассказала, на что обращает внимание при знакомстве с потенциальными избранниками. Она заявила, что очень ценит искренние эмоции, и дала понять, не склонна морочить мужчинам голову и демонстрировать фальшь.
Читайте также:
Два развода и неудачная попытка забеременеть: Ирине Безруковой 60 лет, какую трагедию пришлось пережить актрисе
«Я встретила его»: Ирина Безрукова намекнула на новый роман
«Много достойных мужчин, но они женаты»: Ирина Безрукова раскрыла причину своего одиночества
«Если я ничего не чувствую, то это же сделка. Это нечестно. У меня в юности были подруги, которым нравилось морочить мозги мальчикам. Но нельзя это делать, он же живой», – отметила Безрукова.Актриса также осудила женщин, вступающих в отношения из корыстных побуждений. Она назвала подобные сделки недостойными, а изображение любви по отношению к нелюбимому человеку – недопустимым, поскольку партнёр в какой-то момент всё равно всё поймет.
Читайте также:
Два развода и неудачная попытка забеременеть: Ирине Безруковой 60 лет, какую трагедию пришлось пережить актрисе
«Я встретила его»: Ирина Безрукова намекнула на новый роман
«Много достойных мужчин, но они женаты»: Ирина Безрукова раскрыла причину своего одиночества
Анастасия Чинкова