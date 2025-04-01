«Я встретила его»: Ирина Безрукова намекнула на новый роман

Ирина Безрукова (Фото: Telegram @bezrukova_telegram)
Актриса театра и кино Ирина Безрукова опубликовала снимок с мужчиной, но закрыла его голову огромным сердцем. Подписчики решили, что у женщины новый роман.
«Решила поделиться с вами новостью. Я встретила его. Это мой любимый. Если пост наберет пять тысяч лайков, расскажу, кто это», — написала Безрукова в своем Telegram-канале.
Ирина Безрукова (Фото: Telegram @bezrukova_telegram)Подписчики выразили надежду на то, что женщине наконец-то посчастливилось встретить достойного мужчину, которого она заслуживает. Однако нашлись и те, кто принял пост за первоапрельскую шутку.
Ирина была замужем два раза: с Игорем Ливановым и Сергеем Безруковым. После разрыва с последним в 2015 году актриса так и не смогла наладить свою личную жизнь.
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