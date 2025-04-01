Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Я встретила его»: Ирина Безрукова намекнула на новый роман

«Я встретила его»: Ирина Безрукова намекнула на новый роман

Ирина Безрукова намекнула на новый роман
Ирина Безрукова (Фото: Telegram @bezrukova_telegram)

Ирина Безрукова (Фото: Telegram @bezrukova_telegram)

Актриса театра и кино Ирина Безрукова опубликовала снимок с мужчиной, но закрыла его голову огромным сердцем. Подписчики решили, что у женщины новый роман.
«Решила поделиться с вами новостью. Я встретила его. Это мой любимый. Если пост наберет пять тысяч лайков, расскажу, кто это», — написала Безрукова в своем Telegram-канале.
Ирина Безрукова (Фото: Telegram @bezrukova_telegram)
Подписчики выразили надежду на то, что женщине наконец-то посчастливилось встретить достойного мужчину, которого она заслуживает. Однако нашлись и те, кто принял пост за первоапрельскую шутку.

Ирина была замужем два раза: с Игорем Ливановым и Сергеем Безруковым. После разрыва с последним в 2015 году актриса так и не смогла наладить свою личную жизнь.

Читайте также:

Сергея Безрукова не хотели снимать в «Бригаде»: кто был в числе кандидатов на роль Саши Белого

Предательство мужа, потеря сына и одиночество в 59 лет: как сложилась жизнь актрисы Ирины Безруковой

Новый роман? Седокова выложила интригующее фото с мужчиной
#жизнь
#фото
#пост
#актриса
#telegram
«Расколола всё нафиг»: Анна Асти, молодая невеста Лепса и другие звезды, чье лицо изменили хирурги
01 апреля 2025, 15:53

Аврора Киба (Фото: Instagram*@avrorakiba)

В современном мире многие знаменитости стремятся поддерживать свою молодость и красоту с помощью пластической хирургии. Отечественный шоу-бизнес не исключение.
Некоторые из них стремятся сохранить молодость и свежесть образа, другие — исправить какие-то особенности внешности, которые считают недостатками. О звездах, не скрывающих изменения с помощью пластического хирурга, расскажет «Радио 1».

Кети Топурия


Кети Топурия (Фото: Instagram*@keti_one_official)

Солистка группы «А-Студио» всегда открыто говорила о том, что ей не нравится форма носа, и в 2005 году она решилась на операцию по его изменению. Стремление к совершенству не обошлось для Топурии без трудностей. Первый врач провёл операцию не лучшим образом и у Кэти возникли проблемы с дыханием.

Певице пришлось перенести операцию повторно. Несмотря на все сложности, итог превзошёл все ожидания: нос стал не только более изящным, но и визуально более гармоничным.

«Я сделала эту ринопластику и меня это только в лучшую сторону изменило. Я никогда это не скрывала», — рассказала певица на YouTube-канале «Макарена».

Лолита Милявская


Лолита Милявская (Фото: Instagram*@lolitamilyavskaya)

Лолита часто рассказывает журналистам, что не чувствует себя на свой возраст и выглядит гораздо моложе. Она не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов. В частности, делала подтяжку век и подбородка, ведь её профессия требует безупречного внешнего вида.

«Есть величайшие французские актрисы, которые никогда не делали ничего. И они говорят, что мы хотим достойно стареть так, как есть. Я из тех, кто подрезал подбородок, потому что он провисает от вокала. В том числе мышцы слабеют. И раз в семь или восемь лет — это глаза. Потому что от ежедневного макияжа у тебя просто оттопыриваются веки», — делилась певица на в программе «Светская хроника» на «Пятом канале».

Екатерина Варнава


Екатерина Варнава (Фото: Instagram*@kativarnava)

Ведущая долгое время испытывала неуверенность в себе из-за своей внешности. Однако теперь Екатерина полностью удовлетворена собой. В интервью Насте Ивлеевой Екатерина рассказала о любви к пластике. По мнению юмористки, внешность, которую она сейчас имеет – результат хорошего заработка и стремления к совершенству. На вопрос сколько было операций Варнава ответила:

«Их было много! Зарабатывать я начала рано, потому что операции стоят денег. Но я понимаю, что, как бы я ни старалась, сколько бы пластических операций ни делала, все равно рано или поздно возраст возьмет свое».

Хирург Тимур Хайдаров сам делал пластическую операцию своей жене
Хирург Тимур Хайдаров сам делал пластическую операцию своей жене

Анна Асти


Анна Асти (Фото: Instagram*@asti)

Экс-участница коллектива Artik & Asti не делает тайны из того, что в стремлении достичь идеала внешности она готова на радикальные меры. Певица обратилась за помощью к профессионалам, которые помогли ей избавиться от проблем на лице. В результате она скорректировала форму носа, изменила линию бровей. Однако больше всего сложностей возникло с губами.

«Губешки сто раз, верхнюю, пока не сделали естественную, альтеру, массажи, углы челюсти, чтобы избавиться от подбородка. Но они потом поплыли, и стало еще хуже, так что я сейчас на минималках: расколола всё нафиг, кроме губ», — писала звезда в Instagram*.

В 2018 году Анна решила изменить фигуру. В результате её талия стала более тонкой, а ягодицы — более округлыми. Анна отметила, что все изменения были естественными и достигнуты за счёт перераспределения жировых отложений на животе и руках.

Аврора Киба


Аврора Киба (Фото: Instagram*@avrorakiba)

Возлюбленная Григория Лепса в социальных сетях активно делилась с подписчиками новыми изменениями на лице. Девушка решилась на операцию по коррекции формы носа. Она долго уговаривала родителей, и в день своего совершеннолетия получила долгожданный подарок — операцию.

«Я лично не трогала свою форму носа, а лишь убрала горбинку — врач просто топ. Ни одного синяка, ни сильного отека — да, первый месяц отек чувствовался, но маска мне очень помогла», — писала Киба в соцсетях.

Читайте также:

Григорий Лепс теряет миллионы на бизнесе: что известно о доходах артиста

«Вымя на груди»: Дана Борисова разрешит дочери новую пластическую операцию

«Сволочи»: Сергей Лазарев в день 42-летия принял поздравления от Стаса Пьехи и Ани Лорак

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#радио 1
#изменения
#профессия
#певица
#возраст
#глаза
#операции
#интервью
#подарок
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новый роман? Седокова выложила интригующее фото с мужчиной
Седокова опубликовала новое фото с мужчиной
01 апреля 2025, 15:31

Анна Седокова (Фото: Телеграм, @secretanna)

В соцсетях певица Анна Седокова опубликовала фотографию с мужчиной, его лицо скрыто.
По слухам, у Седоковой новый избранник. Некоторые утверждают, что певица выказывает знаки внимания одному из игроков «Зенита».

Однако, интригующее фото никак не связано со сплетнями. Анна лишь анонсировала композицию, записанную в дуэте с популярным певцом.
«Долгожданный и очень красивый дуэт уже 4 апреля. Интересно вы уже разгадали с кем он будет? Принимаю версии», — написала певица в телеграм-канале.
Ранее отец покойного баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа Седоковой, потребовал от певицы вернуть вещи сына, в частности уникальную коллекцию обуви и униформы спортсмена.

Читайте также:

«Чего орешь?»: Юлианна Караулова жестко осадила Анну Седокову на шоу «Кто тут жулик»

«Он был лучшим отцом»: Анна Седокова рассказала об отношениях сына и погибшего Яниса Тиммы

Анна Седокова призналась, что стала бояться людей после смерти Яниса Тимма
#певица
#фото
#шоу
#песня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Викторию Лопырёву заметили на актёрских курсах Нагиева в Дубае
В Дубае Виктория Лопырёва взяла курсы Нагиева стоимостью 1,5 млн рублей
01 апреля 2025, 15:07

Виктория Лопырёва (Фото: Телеграм, @lopyrevavictoria)

Телеведущий Дмитрий Нагиев уже давно ведёт курсы в Дубае, на которых учит раскрепощению и актёрскому мастерству. Так, среди слушающих была замечена российская модель Виктория Лопырёва. Об этом она сама рассказала в своих соцсетях.
Лопарёва опубликовала ролик, на котором Нагиев ей что-то объяснял. Зачем модели понадобились уроки телеведущего, Виктория не уточнила.

Первые курсы Нагиева в ОАЭ стоили 400 тысяч рублей. Однако из-за ажиотажа он поднял цену. В феврале цена была уже 1,5 млн рублей, сообщает издание «Страсти».

Читайте также:

«Я просыпаюсь вся мокрая»: Ольга Бузова раскрыла интимные подробности своих снов

«На любителя»: экс-возлюбленный Бородиной сыронизировал об ее отношениях с Сердюковым

Хирург Тимур Хайдаров сам делал пластическую операцию своей жене
#цена
#уроки
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я просыпаюсь вся мокрая»: Ольга Бузова раскрыла интимные подробности своих снов
Ольга Бузова призналась, что страдает от ночных кошмаров
01 апреля 2025, 15:00

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась, что испытывает трудности с режимом сна и страдает от ночных кошмаров.
«Я не понимаю, что происходит. Вот уже вторую ночь я не могу уснуть. Мне снятся настоящие кошмары — такие, что я осознаю, что мне нужно проснуться, но не могу этого сделать. И это повторяется каждый раз. Когда я наконец просыпаюсь и выхожу из этого ужаса, я вся в поту. Как только пытаюсь снова заснуть, начинается новый кошмар. Такое у меня было только в детстве, когда я боялась ходить в туалет, думая, что меня утащит ведьма под кровать», — рассказала ведущая реалити-шоу «Сокровища императора» в своих социальных сетях.

Исполнительница предположила, что причиной может быть тревожность, хотя отметила, что в последнее время не испытывает стресса.

«У меня много планов на апрель: поездки, съемки, выступления и записи. Но я не могу спать. Просыпаюсь в два ночи, потом в четыре, затем в пять, восемь и девять. Не понимаю, с чем это связано, потому что я ложусь рано и стараюсь правильно питаться. Температуры у меня нет», — добавила Бузова.
Читайте также:

«На любителя»: экс-возлюбленный Бородиной

Хирург Тимур Хайдаров сам делал пластическую операцию своей жене

Григорий Лепс теряет миллионы на бизнесе: что известно о доходах артиста
#ночь
#шоу
#поездки
#съёмки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«На любителя»: экс-возлюбленный Бородиной сыронизировал об ее отношениях с Сердюковым
Экс-возлюбленный Бородиной Терехин сыронизировал об ее отношениях с Сердюковым
01 апреля 2025, 14:18

Ксения Бородина (Фото: Instagram*/borodylia)

Экс-возлюбленный Ксении Бородиной Михаил Терехин сыронизировал, говоря об ее отношениях с Николаем Сердюковым. Фолловеры Терехина поинтересовались его мнением.
«Брутальный он или нет — я не знаю, это на любителя. Если в общем, то мне он очень нравится, да и Ксюша, вроде, счастливая. Для кризиса среднего возраста самое то», — прокомментировал мужчина.

Сама Бородина пока никак не отреагировала на слова Терехина. Ксения и Николай сейчас мечтают о рождении ребенка и готовятся к свадьбе. Ксения Бородина недавно высказывалась об инциденте с украинской моделью Марией Ковальчук в ОАЭ, которую избили неизвестные. Теледива считает, что такого никто не заслуживает.

Читайте также:

Григорий Лепс теряет миллионы на бизнесе: что известно о доходах артиста

Отец-алкоголик с помойки, трудное детство и тайная свадьба: куда пропал ведущий «Такси» Алексей Куличков

«Вымя на груди»: Дана Борисова разрешит дочери новую пластическую операцию

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#шоу-бизнес
#звёзды
#новости
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате